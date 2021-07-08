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Новая мутация коронавируса разрушает антитела: в США нашли штамм опаснее "Дельты"

Автор: Анна Шиканова

Новые мутации разных штаммов коронавируса бросают человечеству новые вызовы. В США ученые обнаружили новые мутации штамма коронавируса "Эпсилон". Эта разновидность COVID-19 имеет особенности – снижает эффективность вакцин от коронавируса. В частности, этот штамм опасен для тех, кто вакцинировался Pfizer и Moderna.

Как сообщает издание New York Post, новый штамм коронавируса "Эпсилон" был обнаружен в Калифорнии. Его еще называют в США калифорнийским штаммом.

По данным исследования ученых их Вашингтонского университета, у этого штамма есть три мутации белка с шипами. И именно эти особенности вирус использует для снижения эффективности двух вакцин почти на 70%.

Мутации штамма разрушают нейтрализованные антитела, которые выработались в результате вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. Эти же мутации могут снизить эффективность и тех антител, которые образовались в организме человека естественным путем – после перенесенного заболевания.

Эффективность вакцин против штамма "Эпсилон", по мнению ученых, снижается в среднем на 50-70%. Исследование показало, что белки одного из шипов мутации ослабили действие нейтрализующих антител в 14 случаях из 34.

Штамм "Эпсилон" был впервые обнаружен в 2020 году в США. За последний год эта разновидность коронавируса B.1.427 и B.1.429 была обнаружена во многих странах мира, но чаще всего его регистрировали в США – почти 50 тысяч случаев, из которых почти половина – в штате Калифорния и в Нью-Йорке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что штамм "Дельта" может снизить естественный иммунитет после коронавируса.

Также мы рассказывали о том, что штамм "Дельта" стал доминирующим в США и Германии.

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