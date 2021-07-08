Новая мутация коронавируса разрушает антитела: в США нашли штамм опаснее "Дельты"

По данным исследования ученых их Вашингтонского университета, у этого штамма есть три мутации белка с шипами. И именно эти особенности вирус использует для снижения эффективности двух вакцин почти на 70%.

Мутации штамма разрушают нейтрализованные антитела, которые выработались в результате вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. Эти же мутации могут снизить эффективность и тех антител, которые образовались в организме человека естественным путем – после перенесенного заболевания.

Эффективность вакцин против штамма "Эпсилон", по мнению ученых, снижается в среднем на 50-70%. Исследование показало, что белки одного из шипов мутации ослабили действие нейтрализующих антител в 14 случаях из 34.

Штамм "Эпсилон" был впервые обнаружен в 2020 году в США. За последний год эта разновидность коронавируса B.1.427 и B.1.429 была обнаружена во многих странах мира, но чаще всего его регистрировали в США – почти 50 тысяч случаев, из которых почти половина – в штате Калифорния и в Нью-Йорке.