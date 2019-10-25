Дифтерия в Украине: как не заразиться опасной инфекцией

Дифтерия в Украине - все симптомы опасного заболевания (Коллаж РБК-Украина)

В Украине зафиксировано уже две вспышки дифтерии

В Украине зарегистрировано уже несколько случаев заболевания дифтерией. Первый сигнал поступил из Закарпатья, а недавно у школьника из Киева подтвердили еще один случай.

Что такое дифтерия

Дифтерия – это опасное инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия. Чаще всего она поражает носоглотку, а также гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Передается воздушно-капельным путем, как и многие инфекционные заболевания. Также есть случай, когда заражение происходило через пищу, а также через предметы, с которыми контактировал больной. Эта болезнь очень опасна, так как дифтерийная палочка выделяет опасный токсин, который отравляет организм человека. У маленьких детей есть риск развития крупа – закупорки дыхательных путей дифтерийной пленкой и отеком.

Симптомы дифтерии

Основные симптомы дифтерии такие же, как и у многих других инфекционных заболеваний – повышенная температура тела, ломота в мышцах, общее недомогание. Специфические симптомы проявляются через 2-3 дня: у больного появляется белый налет на миндалинах, который становится плотным и серым. Одновременно с этим общее самочувствие ухудшается, появляется сильная боль в горле, голос становится сиплым. При этом у больного могут отсутствовать насморк, кашель или другие ярко выраженные симптомы простудных заболеваний.

У маленьких детей дифтерия проявляется в повышении температуры тела до критических показателей и, если вовремя не диагностировать и не начать лечение – в крови ребенка появляется дифтерийный экзотоксин, который поражает почки, печень, сердце и нервную систему.

Как не заразиться дифтерией

Единственная защита от опасного инфекционного заболевания – это специальная вакцина, которую нужно делать раз в 10 лет в соответствии с графиком прививок. Она не дает абсолютной гарантии, однако, если человек инфицируется, то болезнь пройдет в более легкой форме и без осложнений.

Вакцину делать нужно только здоровым людям и поэтому перед прививкой необходим осмотр врача.

Лечение дифтерии

Лечение пациентов проводят только в условиях стационара, так как эта болезнь легко передается по воздуху. Госпитализации подлежат не только те, у кого уже диагностировали дифтерию или заподозрили, а также и те, кто не болеет, но является носителем бактерии. Всем больным вводят противодифтерийную сыворотку, дозу которой определить может только врач. Антибиотики в лечении дифтерии бесполезны. Для облегчения состояния больного врачи назначают полоскания горла специальными дезинфицирующими растворами.

Пациенты, которые переболели дифтерией, получают иммунитет на 10-11 лет, но потом риск повторного заражения снова возрастает.