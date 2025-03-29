Нова "вірусна" дієта обіцяє супер-швидке схуднення, але може угробити організм: в чому вона полягає

Тренди в правильному харчуванні не стоять на місці. Зараз серед людей набуває популярність дієта, яка обіцяє швидке схуднення. Але чи безпечна така дієта?

В чому полягає новий спосіб харчування для втрати ваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

В чому полягає нова вірусна дієта?

Зараз знову на піку популярності опинилась дієта, яка повністю виключає вживання вуглеводів.

Дієти, які обмежують або виключають вуглеводи, як правило, зосереджені на високому споживанні білка та жиру.

Ці дієти обіцяють швидку втрату ваги шляхом викликання стану кетозу, коли організм спалює жир як основне джерело енергії замість глюкози, але ця втрата ваги не є ні здоровою, ні стійкою в довгостроковій перспективі, тому ви повинні бути обережними.

Цей підхід викликав багато дискусій серед дієтологів та експертів у галузі охорони здоров’я, які попереджають про його можливі довгострокові наслідки для здоров’я.

Що відбувається, коли виключити всі вуглеводи?

Харчовий дисбаланс

Вуглеводи є важливим джерелом енергії та забезпечують необхідні поживні речовини, такі як клітковина, вітаміни та мінерали. Виключення їх може призвести до дефіциту поживних речовин, особливо якщо вони належним чином не замінені іншими багатими на поживні речовини продуктами.

Побічні ефекти

Різке зменшення споживання вуглеводів може викликати негайні побічні ефекти, відомі як "кетогри", включаючи втому, головні болі, запаморочення та проблеми з травленням. Ці симптоми можуть збентежити тих, хто намагається дотримуватися дієти.

Важкість підтримувати дієту довго

Дуже обмежувальні дієти важко підтримувати в довгостроковій перспективі. Багато людей можуть відчути ефект відскоку при повторному введенні вуглеводів у свій звичайний раціон, що може призвести до збільшення ваги.

Вплив на фізичну активність

Для тих, хто займається регулярною фізичною активністю, виключення вуглеводів може вплинути на спортивні результати. Вуглеводи необхідні для забезпечення енергією під час інтенсивних тренувань.

Відносини з їжею

Повне або майже повне виключення групи продуктів може призвести до нездорових стосунків з їжею, сприяючи обмежувальній чи компульсивній поведінці.

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