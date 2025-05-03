Нова корейська дієта обіцяє спалити жир, але зберегти м’язи за 4 тижні: ось як це працює

Як працює корейська дієта?

Кожен із чотирьох тижнів представляє окрему фазу програми. Основна увага приділяється білку, оскільки він необхідний для росту та відновлення м’язів. Слід уникати кофеїну, алкоголю, обробленої їжі та цукру, а вуглеводи допустимі в помірних кількостях.

Обмеження вуглеводів дозволяє організму увійти в стан кетозу, потенційно зменшуючи запалення кишечника. Клітковина в овочах додає об’єм стільця, полегшуючи перехід до № 2, тоді як деякі дослідження показують, що періодичне голодування може підвищити рівень енергії.

Тиждень 1

Мета цього тижня, поділена на дві частини, полягає в детоксикації та перезавантаженні кишечника.

Учасники повинні пити протеїнові коктейлі чотири рази на день протягом перших трьох днів, приймати пробіотики вранці натщесерце і гуляти щонайменше годину на день. Звичайний несолодкий йогурт, тофу та овочі, такі як капуста, огірки та брокколі, дозволені, якщо голод не припиняється.

Цей план діє протягом наступних чотирьох днів, за винятком обіду з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом білка, який включає рибу, курку, тофу, варену свинину, нежирну яловичину або яйця. Борошняне, молочні продукти та кава заборонені.

Тиждень 2

Цього тижня починається періодичне голодування, яке передбачає обмеження прийому їжі певним часовим вікном. Поститися протягом одного 24-годинного періоду, бажано від ранньої вечері до полудня наступного дня, тому голодування можна перервати вечерею з високим вмістом білка.

Після цього щоденна схема складається з двох протеїнових коктейлів, обіду з низьким вмістом вуглеводів, наприклад рису, овочів і білка, і вечері без вуглеводів, наприклад овочів і білка.

Жменька горіхів, білий рис, бобові та одна ранкова чашка чорної кави дозволені. Метою є відновлення м’язів - уникайте вправ високої інтенсивності в день голодування.

Тиждень 3-4

Останні два тижні спрямовані на посилення спалювання жиру шляхом подовження періодів голодування та додання гнучкості їжі з низьким вмістом вуглеводів.

Тиждень 3 вимагає двох непослідовних 24-годинних періодів голодування, тоді як тиждень 4 вимагає трьох.

Продовжуйте вживати два коктейлі на день і два прийоми їжі з низьким вмістом вуглеводів. Можна їсти гарбуз, помідори черрі, каштани та ягоди - залиште солодку картоплю та банани для після тренування. Після завершення програми підтримуйте результати двома голодуваннями на тиждень, одним 24-годинним і 14-годинним.