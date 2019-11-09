Носит символы убийц: пророссийский тренер из Одессы сильно возмутил сеть (видео)

А одном из боксерских клубов Одессы был замечен тренер, который носит спортивный костюм с российской символикой. Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул, который также является главой организации "Уличный фронт".

На своей странице в Facebook Ганул отметил, что инцидент произошел в боксерском клубе "Триумфатор" и он не понимает, как можно носить одежду с символикой страны-агрессора после пяти лет войны.

"Как после пяти лет войны, после тысяч погибших на востоке Украины, "человек" может просто носить одежду с символами убийц", - написал активист.

Тренер из Одессы вызвал бурную реакцию сети из-за российского костюма (видео: facebook.com/Демьян Ганул)

Он также сильно возмущен тем, что всем ребятам, которые занимаются боксом в этом клубе, все равно и у них нет ни грамма национального сознания. Кроме того, это видео опубликовала официальная страница боксерского клуба и никого ничего не смущает.

Пользователи сети также сильно возмущены одеждой тренера.

Итак, пока враг в доме Россия непобедима;

Это профессиональная болезнь, к сожалению. Ну а у кого-то мозг с рождения отсутствует;

Он русский - этим все это и объясняется. Таких, как он очень много в Украине, а что с ними делать - это вопрос. Перевоспитывать конечно…

Одесситы не ловили снаряды просто, поэтому им по..р, кто в каком костюме ходит. Тупые эгоистичные особи, в которых украинского нет ни грамма. Самое прекрасное, что они амебные, в случае чего быстро утилизируются в близкие по духу е..ня;

Это проверка на вшивость. В Запорожье в 2014 перед началом операции ССО РФ по захвату "юго-востока" Украины появилось куча квадратных дядей в точно таких костюмах в людных местах. После них появились "ихтамнеты" на Донбассе.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Сергей Сивохо снова разозлил украинцев своим заявлением, что в стране есть воинствующее меньшинство, которое не хочет мира.