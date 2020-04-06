Как носить маску для максимальной защиты от COVID-19: важные рекомендации

Коронавирус в Украине уже выявили у более 1300 человек. А с сегодня, 6 апреля, постановлением Кабмина ужесточили карантинные меры по всей стране. Одним из требований является обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Что имеется в виду под понятием "общественное место", как правильно носить (снимать, надевать) маску и перчатки - в материале Styler.

В правительстве объяснили, что под общественным местом нужно подразумевать часть любого сооружения, которое доступно или открыто для людей, в том числе и за плату. Таким образом к общественным местам относятся подъезды, лифты, подземные переходы, остановки общественного транспорта, государственные учреждения, медицинские учреждения и другие места, где в одно и то же время на определенном пространстве могут собираться незнакомые друг другу люди.

В Минздраве напомнили, что при ношении маски вы не только защищаете свои слизистые оболочки, но и предотвращаете лишние прикосновения руками к лицу. А вот неправильное использование защиты эту эффективность снижает.

Как правильно надевать маску

Следует закинуть резинку за уши, затем расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обжав носовую пластину.

Нужно менять маску сразу же, как она становиться влажной.

Необходимо менять маску каждые четыре часа.

Чтобы правильно снять маску, нужно взяться за резинки и выбросить маску в мусор.

Что категорически нельзя делать

Нельзя касаться внешней части маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

Запрещается повторное использование одноразовой маски.

Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как правильно применять перчатки

Перчатки обязательно нужно носить при предполагаемом непосредственном контакте с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами.

Если есть непосредственный контакт с пациентами, инфицированными COVID-19.

При работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, что используют во время ухода за больными.

Перчатки надеваются последними из всех средств индивидуальной защиты.

Как правильно снимать перчатки

Зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите.

Держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;

Просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, что осталась надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки строго запрещено мыть или дезинфицировать, после чего использовать повторно.

Напомним, что маску можно использовать любую - медицинскую, респиратор, сделанную собственными руками, а вот людям, находящимся на самоизоляции, запрещено носить маски с клапаном выдоха, которые не защищают от распространения инфекции их носителями.