Как носить маску для максимальной защиты от COVID-19: важные рекомендации

Коронавирус в Украине уже выявили у более 1300 человек. А с сегодня, 6 апреля, постановлением Кабмина ужесточили карантинные меры по всей стране. Одним из требований является обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Что имеется в виду под понятием "общественное место", как правильно носить (снимать, надевать) маску и перчатки - в материале Styler.
В правительстве объяснили, что под общественным местом нужно подразумевать часть любого сооружения, которое доступно или открыто для людей, в том числе и за плату. Таким образом к общественным местам относятся подъезды, лифты, подземные переходы, остановки общественного транспорта, государственные учреждения, медицинские учреждения и другие места, где в одно и то же время на определенном пространстве могут собираться незнакомые друг другу люди.
В Минздраве напомнили, что при ношении маски вы не только защищаете свои слизистые оболочки, но и предотвращаете лишние прикосновения руками к лицу. А вот неправильное использование защиты эту эффективность снижает.
Как правильно надевать маску
- Следует закинуть резинку за уши, затем расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обжав носовую пластину.
- Нужно менять маску сразу же, как она становиться влажной.
- Необходимо менять маску каждые четыре часа.
- Чтобы правильно снять маску, нужно взяться за резинки и выбросить маску в мусор.
Что категорически нельзя делать
- Нельзя касаться внешней части маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
- Запрещается повторное использование одноразовой маски.
- Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Как правильно применять перчатки
- Перчатки обязательно нужно носить при предполагаемом непосредственном контакте с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами.
- Если есть непосредственный контакт с пациентами, инфицированными COVID-19.
- При работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, что используют во время ухода за больными.
- Перчатки надеваются последними из всех средств индивидуальной защиты.
Как правильно снимать перчатки
- Зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите.
- Держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
- Просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, что осталась надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
- Перчатки строго запрещено мыть или дезинфицировать, после чего использовать повторно.
Напомним, что маску можно использовать любую - медицинскую, респиратор, сделанную собственными руками, а вот людям, находящимся на самоизоляции, запрещено носить маски с клапаном выдоха, которые не защищают от распространения инфекции их носителями.