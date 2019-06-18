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Нос большой, сис*к нет: Леся Никитюк набросилась на подписчиков

STYLERПерсоны    18.06.2019 - 12:23
Нос большой, сис*к нет: Леся Никитюк набросилась на подписчиков
Леся Никитюк ответила хейтерам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк взбесилась из-за комментариев в соцсетях

Леся Никитюк, которая ранее разнесла отель в Турции, взбесилась из-за комментариев подписчиков, которые обнаружили у телеведущей циллюлит. Так, Никитюк решила не молчать и ответила хейтерам на оскорбления, опубликовав соответствующую stories в Instagram.

"Ребят, я вас когда-нибудь в этой жизни научу писать позитивные, хорошие комментарии? Ну зачем взяли написали, что у меня циллюлит? Колени жирные, нос большой, сис*к нет... Ну зачем такое писать человеку?", - прокомментировала ситуацию артистка.

Леся Никитюк ответила хейтерам

К слову, на фото, которое подверглось жесткой критике со стороны фанов, Леся позирует в откровенном купальнике среди цветов на зеленой лужайке, в открытую демонстрируя свои формы.

Нос большой, сис*к нет: Леся Никитюк набросилась на подписчиковНикитюк ответила хейтерам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена.

Мы писали, что Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа. Ведущая дала наряду вторую жизнь и он смотрится очень модно и стильно.

Ранее Леся Никитюк шокировала эпатажным образом с бородой и внушительным декольте.

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