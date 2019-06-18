Нос большой, сис*к нет: Леся Никитюк набросилась на подписчиков

Никитюк взбесилась из-за комментариев в соцсетях
Леся Никитюк, которая ранее разнесла отель в Турции, взбесилась из-за комментариев подписчиков, которые обнаружили у телеведущей циллюлит. Так, Никитюк решила не молчать и ответила хейтерам на оскорбления, опубликовав соответствующую stories в Instagram.
"Ребят, я вас когда-нибудь в этой жизни научу писать позитивные, хорошие комментарии? Ну зачем взяли написали, что у меня циллюлит? Колени жирные, нос большой, сис*к нет... Ну зачем такое писать человеку?", - прокомментировала ситуацию артистка.
Леся Никитюк ответила хейтерам
К слову, на фото, которое подверглось жесткой критике со стороны фанов, Леся позирует в откровенном купальнике среди цветов на зеленой лужайке, в открытую демонстрируя свои формы.
Никитюк ответила хейтерам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена.
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