У ньому накопичуються бактерії та грибки. Стало відомо, який посуд на кухні найнебезпечніший

Чому слід уникати дерев'яних ложок?

Хімік Дебора Гарсія Белло застерігає від постійного використання цього посуду, особливо під час приготування їжі. Хоча деревина менш шкідлива, ніж пластик, вона, як і раніше, залишається сприятливим середовищем для бактерій. Навіть при ретельному митті бактерії ніколи не видаляються повністю. Деревина від природи - пориста, легко ламається і дуже добре утримує вологу, особливо коли посуд використовується для змішування інгредієнтів.

У Британії імунологи також заявляють, що дерев'яний посуд не рекомендується для щоденного використання. У ньому можуть накопичуватися багато видів бактерій та грибків.

"Коли на дерев'яних ложках є слизовий шар, який не змивається, це біоплівка. Найгірший кошмар експертів з харчової безпеки! Коли на посуді є біоплівка, його не потрібно чистити, краще одразу викинути у сміття", - пояснила хімік.

Хоча існують бактерицидні породи дерева, такі як бамбук, олива та горіх, за словами фахівця, вони також не зовсім безпечні для використання на кухні. Коли справа доходить до посуду, розумніше зупинити свій вибір на інших матеріалах, таких як метал, тефлон, поліпропілен та силікон.

Як доглядати дерев'яні предмети на кухні?