На ноль умножу: пьяный экс-прокурор устроил дебош в Киеве

Патрульная полиция Киева остановила водителя Audi Q7, который создал аварийную ситуацию на дороге. Водителем кроссовера оказался одиозный бывший прокурор Тернопольской области Игорь Мукан, который не сразу остановился, а проехал еще метров 700. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Мукан шатаясь вышел из машины и сразу же начал угрожать сотрудникам полиции. Он завил, что является работником Генеральной прокуратуры.

"Щенки, я работник Генпрокуратуры, та вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу" – угрожал Мукан.

Игорь Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Он попытался два раза продуть драгер, который показывает уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, но у него ничего не получилось. На третий раз он отказался проходить алкотест и за это получил протокол по статье 130 "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения".

Игорь Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что популярность Мукан приобрел после того, как обругал и унизил свою коллегу. После этого его отстранили от работы, но он подал кассационную жалобу на возобновление в должности.

Игорь Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что под Полтавой пьяный в стельку 21-летний отец убил своего 6-месячного сына. Пока мать малыша занималась хозяйством на улице, парень убил мальчика. Девушка вызвала врача, но тот только подтвердил смерть ребенка и сообщил в полицию. В данный момент продолжается следствие.