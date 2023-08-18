У нього залишилися доньки-двійнята. На війні загинув молодий розвідник-сапер із Рівного

Що відомо про бійця

Ілля Серко народився у Рівному. Навчався у місцевій школі №22, здобув середню спеціальну освіту кухаря-кондитера, але за фахом не працював. Він обрав професію у сфері текстилю, де познайомився з майбутньою дружиною - Альоною. Пара працювала на виробництві одягу в сусідніх кабінетах - Альона шила, а Ілля займався печаткою на виробах.

У червні 2016 року Ілля та Альона одружилися, а потім у 2020 році разом відкрили власну студію друку на одязі. Наприкінці грудня 2021 року в сім'ї з'явилися довгоочікувані дочки - двійнята Єва та Рут.

Подружжя продовжувало разом працювати та виховувати дітей до 6 червня 2023 року, саме цього дня Іллю мобілізували.

"Він ніколи не служив в армії, але не ховався, став на захист своєї країни заради своїх рідних", - написав Третяк.

Відомо, що Ілля вірив у Бога, змалку відвідував церкву.

"Ілля прийняв хрещення і став членом церкви "Надія", брав активну участь у її житті. Він займався молитовним служінням. Ілля найбільше асоціюється зі словом "молитва", ревна, щира і відверта. Крім того, він проповідував, постійно служив у таборах для сиріт, ніколи не боявся емоцій, сліз, бо знав, що співпереживати – це не слабкість, а сила, - розповів пастор Віталій Міщук.

На жаль, 4 серпня 2023 року розвідник-сапер 30-річний Ілля Серко загинув поблизу села Новоселівське Луганської області.

Прощання з Героєм відбудеться 18 серпня о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному. Поховають його на цвинтарі "Нове".