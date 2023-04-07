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За нього прийняли Конституцію України. В аварії загинув екс-депутат Володимир Стретович

Фото: Володимир Стретович загинув у ДТП (facebook.com/volodymyr.stretovych)
Автор: Людмила Жукова

У ніч проти 7 квітня в автомобільній аварії загинув народний депутат України кількох скликань Володимир Стретович.

Про трагічну новину повідомив його друг Михайло Поживанов у Facebook.

Подробиці смерті Володимира Стретовича

Відомо, що екс-нардеп загинув у ДТП у ніч проти 7 квітня. Як саме це сталося - наразі невідомо.

"Прикро новина - вчора в аварії загинув мій друг, товариш, побратим Володимир Стретович", - написав Поживанов.

Володимир Стретович загинув у ДТП (facebook.com/volodymyr.stretovych)

Що відомо про Володимира Стретовича

Зазначимо, що Володимир Стретович чотири рази обирався до Верховної Ради України.

Депутат брав участь в адміністративній реформі наприкінці 90-х, будучи членом державної комісії.

Також у 1997-1998 роках був членом Координаційної ради з питань судово-правової реформи. На виборах 2019 року балотувався до парламенту, але не пройшов.

Стретович був доцентом факультету юридичних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Є автором 50 наукових праць із проблем регулювання трудових та майнових відносин у сферах сільського господарства, державного будівництва, політології.

Володимир – заслужений юрист України. Він нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

Він є автором 50 наукових праць з проблем регулювання трудових та майнових відносин у сільському господарстві, державному будівництві та політології.

Нагадаємо, що Остап Ступка влаштував п'яну ДТП із постраждалими у центрі Києва.

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