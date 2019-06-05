С ноги получила в спину: мать девочки рассказала об издевательствах в школе

Буллинг в школе Запорожья вызвал бурное обсуждение в сети. Мать девочки рассказала, что в гимназии №27 в 5-Б классе ее дочь могли безнаказанно бить и травить в прямом смысле слова. Об этом женщина написала в группе "Батьки SOS" в Facebook.

По ее словам, в классе учатся два агрессора, от которых пострадало немало детей. Один раз возле школы ее дочь с кулака получила по лицу. Так же был случай в самой школе, когда девочку ударили ногой в спину.

Второй парень на протяжении четырех дней распылял в лицо дочери женщины и других учеников антисептик.

"Об инциденте, увы, я узнала в тот самый последний день. После того, как дочь спросила у меня, что с ней произошло после школы, описав всю симптоматику приступа астмы (не могла вдохнуть и выдохнуть, панический страх задохнуться)", - написала Ольга.

Буллинг в школе Запорожья (иллюстративное фото: pixabay.com)

Она рассказала, что учитель забрал антисептик и вызвал родителей только после начала волны возмущений от Ольги, которую поддержали другие родители.

Кроме того, женщина рассказала и о принудительных взносах в фонд школы. Несмотря на то, что учителю было сказано о переходе ребенка в другую школу, с семьи требовали деньги на дневник. Все это аргументировалось тем, что учитель уже сдала свои деньги.

"На протяжении всего мая с нас и с дочери требовали сдать летние фонды. Нами снова было дано пояснение, что мы не будем дальше у них учиться! Учитель упорно не слышал и требовал. В итоге, на последнем звонке включилась "тяжелая артиллерия". На нашего папу начала давить не только классный руководитель, но и завуч. Папа сдался и заплатил 210 грн за 3 летних месяца в фонд школы", - отметила Ольга.

Этот пост вызвал множество комментариев в сети.

Скриншот с Facebook

Рыба гниет с головы, гнать в шею директора, брать нормального, проверить учителей, и только тогда что-то поменяется;

На папу нажали, и папа сдал. А сам папа не мог нажать? Так действительно никогда ничего не изменишь;

Скриншот с Facebook

Очень хочется верить, что в новой школе папа не будет "сдаваться", мама не будет терпеть побои собственного ребенка и эти два прекрасных взрослых человека наконец-то поймут, что они обязаны защищать свою дочь;

Скриншот с Facebook

Учителя ни за что не отвечают, не смотрят за детьми;

Непонятна мне позиция родителей. Как можно было столько терпеть? Что мешало перевести ребенка сразу, после начала издевательств? Какие собрания? Какие деньги?

Напомним, что в школе Одессы многодетной матери грозятся убить детей.

Ранее мы писали о том, что Джамала, Позитив и Дзидзьо рассказали об издевательствах в школе.