С ноги получила в спину: мать девочки рассказала об издевательствах в школе

Ученики ребенка били, а учителя требовали деньги
Буллинг в школе Запорожья вызвал бурное обсуждение в сети. Мать девочки рассказала, что в гимназии №27 в 5-Б классе ее дочь могли безнаказанно бить и травить в прямом смысле слова. Об этом женщина написала в группе "Батьки SOS" в Facebook.
По ее словам, в классе учатся два агрессора, от которых пострадало немало детей. Один раз возле школы ее дочь с кулака получила по лицу. Так же был случай в самой школе, когда девочку ударили ногой в спину.
Второй парень на протяжении четырех дней распылял в лицо дочери женщины и других учеников антисептик.
"Об инциденте, увы, я узнала в тот самый последний день. После того, как дочь спросила у меня, что с ней произошло после школы, описав всю симптоматику приступа астмы (не могла вдохнуть и выдохнуть, панический страх задохнуться)", - написала Ольга.
Буллинг в школе Запорожья (иллюстративное фото: pixabay.com)
Она рассказала, что учитель забрал антисептик и вызвал родителей только после начала волны возмущений от Ольги, которую поддержали другие родители.
Кроме того, женщина рассказала и о принудительных взносах в фонд школы. Несмотря на то, что учителю было сказано о переходе ребенка в другую школу, с семьи требовали деньги на дневник. Все это аргументировалось тем, что учитель уже сдала свои деньги.
"На протяжении всего мая с нас и с дочери требовали сдать летние фонды. Нами снова было дано пояснение, что мы не будем дальше у них учиться! Учитель упорно не слышал и требовал. В итоге, на последнем звонке включилась "тяжелая артиллерия". На нашего папу начала давить не только классный руководитель, но и завуч. Папа сдался и заплатил 210 грн за 3 летних месяца в фонд школы", - отметила Ольга.
Этот пост вызвал множество комментариев в сети.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
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