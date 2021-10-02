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Ночные заморозки отступят, местами потеплет до +20: синоптики назвали дату

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Суббота 02 октября 2021 06:32
Ночные заморозки отступят, местами потеплет до +20: синоптики назвали дату Фото: Синоптики рассказали, когда и где потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине несколько изменится в ближайшее время, когда отступят ночные заморозки, а температура повысится - кое-где даже до +20 градусов.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

Следующие пять дней Украина будет под воздействием антициклона. Но сегодня, 2 октября, вероятны небольшие осадки на крайнем западе.

Ночью 2-3 октября ожидаются заморозки на большинстве территорий, а 4-го числа температура немного повысится в ночное время, 5-6 октября заморозки отступят, а во вторник, 6-го числа вероятны осадки в западных областях и Крыму.

Пока же синоптики предупреждают об опасной погоде

"Ночью 2-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщили в гидрометцентре.

Температура в следующие пять дней +12+16 градусов (на юге и западе до +18), еще теплее будет на Закарпатье 3-4 октября, +18+20.

Смотрите ниже на картах погоды, что будет с температурой и осадками в ближайшие дни.

Ночные заморозки отступят, местами потеплет до +20: синоптики назвали датуНочные заморозки отступят, местами потеплет до +20: синоптики назвали датуНочные заморозки отступят, местами потеплет до +20: синоптики назвали датуНочные заморозки отступят, местами потеплет до +20: синоптики назвали датуНочные заморозки отступят, местами потеплет до +20: синоптики назвали дату

Скрин: Погода в Украине, прогноз с 2 по 6 октября (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в октябре, будут ли ранние заморозки и снег.

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