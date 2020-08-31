Что делать, если ночной кашель не дает спать: Комаровский дал совет

Кашель является важным помощником в борьбе с болезнью и если он усиливается ночью - стоит задуматься с чем связана причина. Евгений Комаровский поделился советами на своем YouTube-аккаунте.

Кашель - защитный рефлекс, который помогает очистить дыхательные пути от мокроты и микробов. Но ночные приступы кашля мешают отдохнуть и выматывают и без того ослабленный организм.

Евгений Комаровский утверждает, когда человек находится в горизонтальном положении, слизь скапливается в носоглотке и дыхательные пути не очищаются.

При насморке выделения из носа и околоносовых пазух стекают в глотку и вызывают кашлевой рефлекс, поэтому кашель мучает во сне, особенно когда мы переворачиваемся с боку на бок. Природа кашля может быть разной.

"Это может быть либо аллергическая реакция либо пыль. Решить проблему можно с помощью поднятия головного конца кровати. Например взять еще одну подушку и положить под матрац. Также вопрос может быть связан с местом, где вы спите. Поэтому проанализируйте температуру и влажность воздуха в спальне", - прокомментировал доктор.

Если после отрегулированной температуры кашель не прекратится - начните выбрасывать все то, что может являться потенциальным источником аллергии: накопители пыли, старые книги, игрушки либо порошок, которым стирается постельное.

Напомним, что Комаровский рассказал, как вылечить COVID-19 с помощью алкоголя.

Мы писали, до какого возраста и почему ребенка нельзя выносить на улицу.

А также о том, что Комаровский рассказал, как распознать меланому.