"Ночь будет тяжелой, они пошли на штурм": Зеленский обратился к украинцам

"Сегодня был трудный, но смелый день. Мы боремся за свое государство абсолютно на всех фронтах", - начал свою речь президент.

Зеленский предупредил украинцев о том, что им предстоит тяжелая ночь, но мы должны выстоять.

"Ночь будет тяжелее, чем день. Ночью пойдут на штурм, нельзя отдать столицу. Этой ночью должны выстоять, - президент Зеленский.

Закрывайте метки и знаки, сжигайте вражескую технику, заявил президент.