UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Низький цукор у крові: симптоми, які ігнорувати - смертельно небезпечно

Фото: Чим загрожує низький рівень цукру в крові (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Низький рівень цукру в крові, або гіпоглікемія - це стан, коли рівень глюкози падає нижче 3,9 ммоль/л. Це може траплятися у людей з діабетом, які приймають інсулін або певні цукрознижувальні препарати, а також у здорових людей через нерегулярне харчування або надмірні фізичні навантаження.

Чому такий стан небезпечний - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Симптоми гіпоглікемії

Перші ознаки низького рівня цукру можуть бути непомітними, але якщо не звернути увагу, стан може погіршитися.

Основні симптоми:

  • Тремтіння, пітливість, слабкість
  • Запаморочення, головний біль
  • Прискорене серцебиття
  • Різка зміна настрою, дратівливість
  • Відчуття голоду
  • Сплутаність свідомості, складність у концентрації

Чим небезпечна гіпоглікемія

Якщо рівень глюкози продовжує знижуватися, можливі серйозні наслідки:

  • Втрата свідомості
  • Судоми
  • Пошкодження мозку при тривалому дефіциті глюкози

Що робити при гіпоглікемії

Якщо ви відчули симптоми, потрібно негайно підняти рівень цукру в крові:

  • Випити солодкий напій або з’їсти 10-15 г швидких вуглеводів (наприклад, 3-4 шматочки цукру, 1 столову ложку меду або 150 мл фруктового соку).
  • Через 10-15 хвилин перевірити стан і, якщо потрібно, повторити прийом вуглеводів.
  • Якщо симптоми не проходять або стан погіршується - негайно зверніться до лікаря.

Щоб уникнути гіпоглікемії, важливо дотримуватися регулярного харчування, не пропускати прийоми їжі та контролювати рівень цукру в крові, особливо людям із діабетом.

 

Раніше ми писали, що названо найкорисніший овоч для людей похилого віку.

Дізнайтеся, яких звичок мають уникати люди 60+.

В матеріалі використані джерела - МОЗ, Healthline, CDC.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдоров'я