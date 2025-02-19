Низький цукор у крові: симптоми, які ігнорувати - смертельно небезпечно

Низький рівень цукру в крові, або гіпоглікемія - це стан, коли рівень глюкози падає нижче 3,9 ммоль/л. Це може траплятися у людей з діабетом, які приймають інсулін або певні цукрознижувальні препарати, а також у здорових людей через нерегулярне харчування або надмірні фізичні навантаження.
Чому такий стан небезпечний - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Перші ознаки низького рівня цукру можуть бути непомітними, але якщо не звернути увагу, стан може погіршитися.
Основні симптоми:
Якщо рівень глюкози продовжує знижуватися, можливі серйозні наслідки:
Якщо ви відчули симптоми, потрібно негайно підняти рівень цукру в крові:
Щоб уникнути гіпоглікемії, важливо дотримуватися регулярного харчування, не пропускати прийоми їжі та контролювати рівень цукру в крові, особливо людям із діабетом.
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Healthline, CDC.