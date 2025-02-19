Низький цукор у крові: симптоми, які ігнорувати - смертельно небезпечно
Низький рівень цукру в крові, або гіпоглікемія - це стан, коли рівень глюкози падає нижче 3,9 ммоль/л. Це може траплятися у людей з діабетом, які приймають інсулін або певні цукрознижувальні препарати, а також у здорових людей через нерегулярне харчування або надмірні фізичні навантаження.
Чому такий стан небезпечний - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Симптоми гіпоглікемії
Перші ознаки низького рівня цукру можуть бути непомітними, але якщо не звернути увагу, стан може погіршитися.
Основні симптоми:
- Тремтіння, пітливість, слабкість
- Запаморочення, головний біль
- Прискорене серцебиття
- Різка зміна настрою, дратівливість
- Відчуття голоду
- Сплутаність свідомості, складність у концентрації
Чим небезпечна гіпоглікемія
Якщо рівень глюкози продовжує знижуватися, можливі серйозні наслідки:
- Втрата свідомості
- Судоми
- Пошкодження мозку при тривалому дефіциті глюкози
Що робити при гіпоглікемії
Якщо ви відчули симптоми, потрібно негайно підняти рівень цукру в крові:
- Випити солодкий напій або з’їсти 10-15 г швидких вуглеводів (наприклад, 3-4 шматочки цукру, 1 столову ложку меду або 150 мл фруктового соку).
- Через 10-15 хвилин перевірити стан і, якщо потрібно, повторити прийом вуглеводів.
- Якщо симптоми не проходять або стан погіршується - негайно зверніться до лікаря.
Щоб уникнути гіпоглікемії, важливо дотримуватися регулярного харчування, не пропускати прийоми їжі та контролювати рівень цукру в крові, особливо людям із діабетом.
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Healthline, CDC.
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