Низький цукор у крові: симптоми, які ігнорувати - смертельно небезпечно

Низький рівень цукру в крові, або гіпоглікемія - це стан, коли рівень глюкози падає нижче 3,9 ммоль/л. Це може траплятися у людей з діабетом, які приймають інсулін або певні цукрознижувальні препарати, а також у здорових людей через нерегулярне харчування або надмірні фізичні навантаження.

Чому такий стан небезпечний - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Симптоми гіпоглікемії

Перші ознаки низького рівня цукру можуть бути непомітними, але якщо не звернути увагу, стан може погіршитися.

Основні симптоми:

Тремтіння, пітливість, слабкість

Запаморочення, головний біль

Прискорене серцебиття

Різка зміна настрою, дратівливість

Відчуття голоду

Сплутаність свідомості, складність у концентрації

Чим небезпечна гіпоглікемія

Якщо рівень глюкози продовжує знижуватися, можливі серйозні наслідки:

Втрата свідомості

Судоми

Пошкодження мозку при тривалому дефіциті глюкози

Що робити при гіпоглікемії

Якщо ви відчули симптоми, потрібно негайно підняти рівень цукру в крові:

Випити солодкий напій або з’їсти 10-15 г швидких вуглеводів (наприклад, 3-4 шматочки цукру, 1 столову ложку меду або 150 мл фруктового соку).

Через 10-15 хвилин перевірити стан і, якщо потрібно, повторити прийом вуглеводів.

Якщо симптоми не проходять або стан погіршується - негайно зверніться до лікаря.

Щоб уникнути гіпоглікемії, важливо дотримуватися регулярного харчування, не пропускати прийоми їжі та контролювати рівень цукру в крові, особливо людям із діабетом.