Низький тиск - небезпечно? Симптоми, на які варто звернути увагу

Який тиск вважається низьким?

Загальноприйнято вважати, що занизьким є артеріальний тиск, показники якого опускаються нижче 90/60 мм рт. ст. (міліметрів ртутного стовпчика). Верхнє число (систолічний тиск) відображає тиск у артеріях під час скорочення серцевого м'яза, а нижнє число (діастолічний тиск) - тиск у артеріях між ударами серця, коли м'яз розслабляється і наповнюється кров'ю.

Однак, варто зазначити, що показники артеріального тиску можуть варіюватися залежно від індивідуальних особливостей організму, віку, рівня фізичної активності та загального стану здоров'я людини. Для деяких людей низький тиск може бути нормою і не викликати жодних неприємних симптомів. У такому випадку лікарі говорять про фізіологічну гіпотензію.

Проблеми починаються тоді, коли занизький тиск супроводжується характерними симптомами:

Запаморочення , особливо при різкій зміні положення тіла (наприклад, при підйомі з ліжка або стільця). Це може свідчити про недостатнє кровопостачання головного мозку.

, особливо при різкій зміні положення тіла (наприклад, при підйомі з ліжка або стільця). Це може свідчити про недостатнє кровопостачання головного мозку. Слабкість та швидка втомлюваність навіть після незначного фізичного навантаження.

навіть після незначного фізичного навантаження. Помутніння в очах або відчуття "мушок" перед очима.

або відчуття "мушок" перед очима. Холодна, бліда та липка шкіра .

. Нудота або навіть блювання.

або навіть блювання. Почастішання серцебиття .

. Утруднене або поверхневе дихання .

. Труднощі з концентрацією уваги .

. У важких випадках можлива втрата свідомості .

. Пульсуючий головний біль , який може локалізуватися в області скронь або чола та посилюватися після фізичного або розумового напруження.

, який може локалізуватися в області скронь або чола та посилюватися після фізичного або розумового напруження. Дратівливість .

. Зниження пам'яті.

Якщо ви помітили у себе один або кілька з цих симптомів, особливо якщо вони виникають регулярно, це може бути ознакою артеріальної гіпотензії, і вам слід звернутися до лікаря для встановлення причини та отримання рекомендацій.

Причини занизького тиску

Зневоднення організму є однією з найпоширеніших причин. Недостатнє споживання рідини призводить до зменшення об'єму циркулюючої крові, що може спричинити зниження тиску.

є однією з найпоширеніших причин. Недостатнє споживання рідини призводить до зменшення об'єму циркулюючої крові, що може спричинити зниження тиску. Тривале перебування в ліжку або малорухливий спосіб життя можуть призвести до ослаблення тонусу судин і, як наслідок, до гіпотензії.

або малорухливий спосіб життя можуть призвести до ослаблення тонусу судин і, як наслідок, до гіпотензії. Деякі медичні стани , такі як серцева недостатність, аритмія, захворювання щитоподібної залози, цукровий діабет, анемія або внутрішня кровотеча, можуть спричиняти зниження артеріального тиску.

, такі як серцева недостатність, аритмія, захворювання щитоподібної залози, цукровий діабет, анемія або внутрішня кровотеча, можуть спричиняти зниження артеріального тиску. Прийом деяких лікарських препаратів , зокрема сечогінних засобів, бета-блокаторів, антидепресантів та деяких інших, може мати побічний ефект у вигляді зниження тиску.

, зокрема сечогінних засобів, бета-блокаторів, антидепресантів та деяких інших, може мати побічний ефект у вигляді зниження тиску. Вагітність часто супроводжується зниженням артеріального тиску, особливо у першому та другому триместрах.

часто супроводжується зниженням артеріального тиску, особливо у першому та другому триместрах. Сильні емоційні стреси або тривала депресія також можуть впливати на рівень артеріального тиску.

або тривала депресія також можуть впливати на рівень артеріального тиску. Серйозні інфекції або алергічні реакції можуть призвести до різкого падіння артеріального тиску.

або алергічні реакції можуть призвести до різкого падіння артеріального тиску. Недостатнє харчування та дефіцит деяких вітамінів (наприклад, вітаміну В12 та фолієвої кислоти) також можуть бути причиною гіпотензії.

та дефіцит деяких вітамінів (наприклад, вітаміну В12 та фолієвої кислоти) також можуть бути причиною гіпотензії. Іноді причину занизького тиску встановити не вдається (ідіопатична гіпотензія).

Що ж робити при занизькому тиску?

Перш за все, необхідно звернутися до лікаря для діагностики та виявлення основної причини гіпотензії. Лікар проведе необхідні обстеження (вимірювання артеріального тиску, ЕКГ, аналізи крові тощо) та на їх основі розробить індивідуальний план лікування.

У багатьох випадках для підвищення низького тиску достатньо внести певні зміни у спосіб життя: