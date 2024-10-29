Низький гемоглобін: дієтолог назвала продукти, які багаті залізом

Знижений рівень гемоглобіну в крові людини є частою проблемою. Привести показник у норму можна за допомогою правильних продуктів у раціоні.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому знижується рівень гемоглобіну та які симптоми про це свідчать.
За даними ВОО3, майже третина населення світу страждає на залізодефіцит. Він може вражати до 40% підлітків і молодих жінок. Залізодефіцитна анемія - одна з найпоширеніших форм анемії.
Дієтолог Ольга Дорош розповіла, що залізо важливе для утворення гемоглобіну. Коли його не вистачає, то клітини не отримують достатньо кисню, що призводить до слабкості, запаморочень, задишки, проблем зі шкірою, волоссям та погіршення когнітивних функцій.
Залізо також необхідне:
У групі ризику знаходяться:
До причин низького гемоглобіну відносять:
Рослинні продукти та продукти, збагачені залізом, містять лише негемове залізо, тоді як мʼясо, морепродукти та птиця містять як гемове, так і негемове залізо.
Гемове засвоюється краще - до 15-30% порівняно з 2-20% із рослинних джерел. Негемове з рослин потребує допомоги для кращого засвоєння, наприклад, вітаміну С.
Існують певні продукти, які містять найбільше заліза у своєму складі:
За словами експерта, чай, каву, какао та молоко не варто пити під час їжі, якщо є підозра на низький рівень заліза, дефіцит або запивати ними препарат заліза.
Пийте ці напої через 1-2 год після їжі, оскільки речовини з них зменшують засвоєння заліза. Коли все в порядку, дуже важко отримати дефіцит заліза, випиваючи каву за сніданком чи обідом.
Раніше ми повідомляли, в який час доби правильно приймати препарати заліза.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Дорош та сайт Better health.