Низький гемоглобін: дієтолог назвала продукти, які багаті залізом

Знижений рівень гемоглобіну в крові людини є частою проблемою. Привести показник у норму можна за допомогою правильних продуктів у раціоні.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому знижується рівень гемоглобіну та які симптоми про це свідчать.

Причини низького гемоглобіну

За даними ВОО3, майже третина населення світу страждає на залізодефіцит. Він може вражати до 40% підлітків і молодих жінок. Залізодефіцитна анемія - одна з найпоширеніших форм анемії.

Дієтолог Ольга Дорош розповіла, що залізо важливе для утворення гемоглобіну. Коли його не вистачає, то клітини не отримують достатньо кисню, що призводить до слабкості, запаморочень, задишки, проблем зі шкірою, волоссям та погіршення когнітивних функцій.

Залізо також необхідне:

для фізичного росту

неврологічного розвитку

функціонування клітин

роботи імунної та ендокринної систем

У групі ризику знаходяться:

вегетаріанці та вегани

часті донори крові

люди з хронічними захворюваннями ШКТ

професійні спортсмени

жінки особливо з рясними місячними

вагітні та жінки на ГВ

діти

До причин низького гемоглобіну відносять:

неправильне харчування або дефіцит заліза, вітаміну B12, і фолієвої кислоти

втрата крові через травми, хірургічні втручання, регулярні носові кровотечі, рясні місячні або внутрішні кровотечі

захворювання крові та злоякісні пухлини

хронічні захворювання

генетичні стани

побічні ефекти лікарських препаратів

порушене всмоктування та засвоювання заліза через проблеми з травною системою

вагітність

Що їсти, щоб підтримувати рівень заліза

Рослинні продукти та продукти, збагачені залізом, містять лише негемове залізо, тоді як мʼясо, морепродукти та птиця містять як гемове, так і негемове залізо.

Гемове засвоюється краще - до 15-30% порівняно з 2-20% із рослинних джерел. Негемове з рослин потребує допомоги для кращого засвоєння, наприклад, вітаміну С.

Існують певні продукти, які містять найбільше заліза у своєму складі:

яловича печінка - 60 г/9 мг

куряча печінка - 60 г/6 мг

індичка варена - 60r/1,7 мг

червоне м'ясо (яловичина) - 2,7 мг

варена яловичина - 60 г/ 2-3 мг

гарбузове насіння - 100 г/ 8,8 мг

яйця - 2 шт/1,2 мг

тофу - 100 г/5,4 мг

мідії, устриці - 100 г/ 5,5, 6,7 мг

сардини консервовані - 100 г/2,9 мг

квасоля біля суха - 100 г/3,7 мг

гречка суха - 100 г/2,2 мг

Приклади страв (фото: instagram.com/olhadorosh)

За словами експерта, чай, каву, какао та молоко не варто пити під час їжі, якщо є підозра на низький рівень заліза, дефіцит або запивати ними препарат заліза.

Пийте ці напої через 1-2 год після їжі, оскільки речовини з них зменшують засвоєння заліза. Коли все в порядку, дуже важко отримати дефіцит заліза, випиваючи каву за сніданком чи обідом.