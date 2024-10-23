"Низькокалорійно та смачно". Дієтолог назвала вечерю, яка зупинить старіння українців

Дієтолог на власному прикладі показала, як має виглядати збалансована вечеря українців, якщо вони хочуть зберегти молодість.
Яка ж вона - тарілка "молодості", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео дієтолога та нутриціолога Оксани Скиталінської в Instagram.
Оксана Скиталінська показала, які продукти обирає для себе на вечерю. На її тарілці можна побачити охолоджену відварену картоплю, сир фета, оселедець, червоний перець, квашена капуста та цибуля.
Картопля - це джерело корисного резистентного крохмалю.
В оселедці містяться Омега-3 жирні кислоти, в сирі фета - ми знайдемо корисний білок та корисний кальцій для організму.
Квашена капуста - це джерело пре і пробіотиків. В червоному перці містяться каротиноїди, вітамін С та клітковина.
"Подивіться, все збалансовано, низькокалорійно, низькоглемічно і ну дуже смачно", - розповіла про свою поживну вечерю Скиталінська.
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