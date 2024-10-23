"Низькокалорійно та смачно". Дієтолог назвала вечерю, яка зупинить старіння українців

Дієтолог на власному прикладі показала, як має виглядати збалансована вечеря українців, якщо вони хочуть зберегти молодість.

Яка ж вона - тарілка "молодості", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео дієтолога та нутриціолога Оксани Скиталінської в Instagram.

Чи радить вечеряти дієтолог?

Оксана Скиталінська показала, які продукти обирає для себе на вечерю. На її тарілці можна побачити охолоджену відварену картоплю, сир фета, оселедець, червоний перець, квашена капуста та цибуля.

Картопля - це джерело корисного резистентного крохмалю.

В оселедці містяться Омега-3 жирні кислоти, в сирі фета - ми знайдемо корисний білок та корисний кальцій для організму.

Квашена капуста - це джерело пре і пробіотиків. В червоному перці містяться каротиноїди, вітамін С та клітковина.

"Подивіться, все збалансовано, низькокалорійно, низькоглемічно і ну дуже смачно", - розповіла про свою поживну вечерю Скиталінська.