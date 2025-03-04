Ніжний та дієтичний м'ясний хлібець з печерицями та овочами: готуємо страву, від якої всі будуть у захваті

Що вам знадобиться:

Філе куряче - 600 г

Яйце - 1 шт.

Печериці - 250 г

Морква - 2 шт.

Сіль, спеції, зелень - до свого смаку

Цибуля - за бажанням

Як готувати ніжний хлібець з грибами

Куряче філе нарізаємо шматочками та пропускаємо через м'ясорубку. Якщо є можливість використовувати готовий фарш, то цей крок пропускаємо. До фаршу додаємо сіль, яйце та улюблені спеції до свого смаку.

Добре все перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо фарш у холодильник хоча б на одну годину.

Гриби чистимо, нарізаємо шматочками середнього розміру. Викладаємо їх на розігріту, але суху сковорідку, обсмажуємо на середньому вогні до випаровування вологи. Наприкінці гриби можна трохи підсолити.

Моркву нарізаємо кубиками або натираємо на тертці.

Дістаємо з холодильника фарш, додаємо до нього гриби, моркву, улюблену зелень та все добре перемішуємо.

Отриманий фарш ділимо на дві частини. Одну з них викладаємо на харчову плівку і згортаємо в щільну ковбаску та фіксуємо краї.

Отриману заготовку загортаємо у фольгу. Так само формуємо і другий хлібець. Ставимо на вогонь каструлю, в яку поміститься хлібець і доводимо до кипіння.

У киплячу воду перекладаємо заготовку і варимо приблизно 45 хвилин. Дістаємо готовий хлібець, даємо охолонути, знімаємо фольгу та плівку.

Перед подачею нарізаємо на порційні шматочки.

Вас може зацікавити: