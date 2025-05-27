Ніяких дублерів: 5 скандальних сцен у кіно, де актори займалися сексом по-справжньому

"Ікло" (Dogtooth)

Психологічна драма Йоргоса Лантімоса з 2009 року - це справжній шок у стилі арт-хаус. Сюжет зосереджений на трьох підлітках, яких батько тримає ізольовано від світу, змушуючи жити в химерно спотвореній реальності.

Та найгучніші обговорення викликала сцена, яка, за інформацією Британської ради з класифікації фільмів (BBFC), містить реальний, несимульований секс.

Попри це, фільм отримав вражаючі 93% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Критики зізнаються: "Для когось ця стрічка стане занадто тривожною - але настільки оригінальних історій у сучасному кіно дуже мало".

"Коричневий зайчик" (The Brown Bunny)

Стрічка Вінсента Галло 2003 року стала легендарною через скандальну сцену з Хлоєю Севіньї, яка виконала справжній оральний секс з режисером у кадрі. Багато хто вважав сцену надмірною, а сам фільм - затьмареним через цю відвертість.

У 2011 році Хлоя зізналася журналу Playboy, що їй було дуже важко.

"Було важко. Тут багато емоцій. Можливо, мені колись доведеться пройти терапію. Але я люблю Вінсента, фільм прекрасний і трагічний, я пишаюся своєю грою", - відверто сказала акторка.

Сцена стала однією з найобговорюваніших у кар'єрі Севіньї, але вона так і не зреклася своєї роботи.

"Відлуння минулого" (Little Ashes)

Роберт Паттінсон у ролі молодого Сальвадора Далі - не найочікуваніше амплуа зірки "Сутінків". Але саме у цій маловідомій стрічці 2008 року актор зробив те, що шокувало навіть фанів артхаусу.

"Під час зйомок сцени мастурбації я справді це робив. Просто симулювати не виходило", - зізнався актор в інтерв’ю німецькому Interview Magazine.

Паттінсон поділився, що після цього навіть думав покинути акторство. Та емоційний виклик у фільмі, схоже, лише зміцнив його авторитет як актора, здатного на відчайдушні ролі.

"Калігула" (Caligula)

Цей фільм - справжня епопея розпусти та шаленства. Еротична драма 1979 року з Малкольмом Макдауеллом у головній ролі стала синонімом кінематографічного скандалу. Причина - реальні сцени сексу, профінансовані засновником журналу Penthouse Бобом Гуччіоне.

"Ми зробили з кіно те, що інші робили зі словами", - так він описав неприховані сцени в інтерв’ю.

"Калігула" залишила по собі слід не лише як провокація, а й як межа між порно та "високим" кіно.

"Не озирайся зараз" (Don’t Look Now)

Цей психологічний трилер 1973 року досі породжує суперечки серед кіноманів. У сцені кохання між героями Дональда Сазерленда та Джулі Крісті нібито був справжній секс - принаймні, так стверджували критики, журналісти та колеги по цеху.

Попри десятиліття чуток, знімальна група заперечувала правдивість цієї сцени, однак ефект залишився - інтимний епізод досі вважається одним із найреалістичніших у кінематографі.

Британська BBFC назвала сцену "вишуканою та невід’ємною частиною сюжету", але фільму таки присвоїли рейтинг X.