Ніяк не гоїть рани і може ще більше нашкодити: лікар рознесла популярний в СРСР антисептик

Що таке зеленка

Брильянтовий (або діамантовий) зелений або зеленка - антисептик, синтетичний аніліновий барвник в етиловому спирті.

Він є одним із найпопулярніших антисептиків на території колишнього СРСР, в тому числі - і в Україні.

Але зеленка рідко використовується в країнах з розвиненою медициною, завдяки існуванню більш ефективних антисептиків, таких як повідон-йод та хлоргексидин. Зокрема, вони не мають такого забарвлюючого ефекту та менше подразнюють шкіру.

На жаль, зеленка дуже популярна серед українців при вітряній віспі, бо ніби як дезінфікує, та дає можливість дізнатись, коли вже перестає "сипати"...

Якої шкоди може наробити зеленка

Цей антисептик, каже лікарка, небезпечний тим, що:

подразнює шкіру, може залишати опіки

пересушує шкірні покриви що не дає можливості пришвидшити загоєння

на слизові взагалі не можна цей засіб наносити, тобто в рот, в ніс (слизова оболонка більш тендітна і не витримує цих тортур, ви такими діями аж ніяк не допоможете)

якщо нанести зеленку на пупок новонародженого - це пересушить рану, утвориться кірочка, котра тріскається і постійно травмується тим самим сповільнюючи процес заживлення - це порушує природню колонізацію мікрофлорою шкіри і затягує загоєння.

Чим замінити зеленку

При вітряній віспі основна задача допомогти дитині зняти неприємні відчуття, свербіж. З цим допоможе справитись - каламін (засіб від свербіжу). Зараз багато різних засобів, які мають в складі каламін. Також він не пересушує шкіру, тим самим не сповільнює процес заживлення, регенерації, він безбарвний.

На рани, синці - хлоргексидин. Він не пече, не пересушує, не забарвлює, знезаражує.

ВООЗ не рекомендує обробляти пуповинний залишок новонародженого взагалі. Для очищення просто використайте воду та не травмуйте памперсом.

Тому, якщо не хочете опіків, токсичних уражень - викидайте зеленку зі своєї аптечки.

Чому в Європі та США не використовують зеленку

Нині немає досліджень, які доводять ефективність цього засобу. Так само невідомий молекулярний механізм її дії.

Крім того, до цих пір невідомо, чи є у діамантовою зеленки канцерогенні властивості.

Третя причина пов’язана з естетичною складовою. Якщо для нашого менталітету абсолютно не проблема ходити в зелену цятку, або з зеленими колінами, то в Європі і США це недопустимо.