Ницой злобно набросилась на героя матча Украина - Швеция: "откуда берутся эти марсиане?"

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив - так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше, якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі?" - возмущается писательница.

Лариса Ницой набросилась на Артема Довбика (facebook.com/nitsoi.larysa)

Интересно, что подписчики в большинстве своем не поддержали писательницу, указав, что она не права:

"Тут два варіанти - або людина хвора на голову, або отримує зарплатню від РФ. Не знаю, що гірше. Я про Ніцой, якщо що", - прокомментировал Дмитрий Борисов.

"Шановна, якщо він не спілкується українською, як і більшість (на жаль, звичайно) у нашій збірній, то це не означає, що вони не заслуговують на нашу підтримку та опору. Я гордий, я гордий, що живу в країні, де в першу чергу ставляться професійні досягнення, коли в такому шаленому матчі перемагає наша збірна, звучить наш гімн, майорить наш стяг", - отметил Артем Ищук.

"Пані Лариса, ви зараз дуже нагадуєте людину яка кинула палити, або лютого вегетаріанця. Все, для Вас більше нічого не існує. Любу подію, любу тему розмови Ви будете зводити до того як шкідливо палити і як палії вам життя не дають", - пишет Николай Великий.

Кое-кто из пользователей все же встал на сторону Ларисы Ницой:

"У нас ще багато роботи... Пані Ларису треба підтримати, бо те, про що вона говорить, є дуже важливо, це наш імідж у світі. Хлопці молодці, без сумніву! Так тримати у футболі і надалі. Але як будуть спілкуватися українською, то взагалі ціни їм не буде!" - написала Кристина Попович.

Про Артема Довбика в ночь на 30 июня говорила вся Украина

24-летний спортсмен во вчерашнем матче против Швеции вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020. Он провел на поле всего 15 минут, но зато забил победный гол буквально на последних секундах овертайма.

Скрин видео: Артем Довбик радуется победе в матче со Швецией

Артему Довбику удалось установить сразу несколько рекордов. Он превзошел достижение легенды футбола француза Мишеля Платини, забив самый поздний победный мяч в истории (120:37). Рекорд Платини - 118: 53.

К тому же спортсмен стал самым молодым украинским игроком, которому удалось забить гол на Евро 2020.

3 июля сборная Украины впервые в своей истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы. Нашим противником станет сборная Англии.