Ницой накинулась на олимпийцев: "воно чуло, що треба говорити українською, але стоїть і цвікає"

Лариса Ницой накинулась на украинских спортсменов за то, что они на Олимпиаде говорили на русском языке. Украинская писательница возмутилась, что спортсмены представляют Украину, но позволяют себе говорить на русском языке.

По словам Ларисы Ницой, она вернулась в город после отдыха на природе и включила телевизор, где показывали украинских спортсменов на Олимпиаде. Девушки в голубой форме с трезубчиками рассказывали на русском языке о том, как они рады завоевать медаль для Украины.

"Срань господня! Да они издеваются. Сколько сделано замечаний! Сколько говорено-переговорено! Сколько уже сказано слов! Сколько объяснений. Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курка, на украинском языке! А если едешь представлять себя – то фиг бы поехало, на такие соревнования едут не от себя, а от страны", - возмутилась Ницой.

Она добавила, что это настоящая психологическая война – говорить не на языке страны, от которой выступаешь.

"Они, что, не слышали, что нашу страну, которая их туда послала, нужно представлять языком страны? Не слышали напутствий, чтобы говорили на украинском? Слышали, курва! Но это такая психологическая война с нами. Это так на эти курки ломают. Оно слышало, что нужно говорить на украинском, но стоит и трещит по-своему…", - написала писательница.

Кроме того, Лариса Ницой обвинила блогеров и политиков в том, что они тоже виноваты в данной ситуации, так как во время скандала с украинскими футболистами встали на защиту спортсменов.

"Вы довольны своей работой? Потому что это результат вашей работы. Это трещание - ваша заслуга. Потому что когда я сделала замечание футболисту за его интервью неукраинским языком - началась волна, а уже через несколько дней некоторые футболисты заговорили на украинском - то вы что сделали? Вместо поддержать волну - вы бросились ее тушить! Вместо того чтобы поддержать мое справедливое замечание, - вы бросились выступать против меня и против моего замечания! Вы сказали, что речь не так важна, когда голы забивают. То в результате, что теперь есть? Трещание со всех каналов - вот что вы имеете. Это ваша заслуга. Довольны?! На любые замечания, вы испуганно шумите, что надо нежно и ласково. Ну где ваши добрые и нежные танцы с бубнами? Не вижу!" – добавила писательница.