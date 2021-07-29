Ницой наехала на "Грин Грей" из-за русского языка: я вас не знаю и вы меня тоже!

Она вспомнила ситуацию 5 лет назад с певицей Лаймой Вайкуле в Латвии. Ницой была удивлена, что артистка, которая пела "Ах, Вернисаж" на русском языке, в своей стране исполняла эту композицию на родном языке.

"Первое, что меня поразило. Когда я ехала авто и разглядывала пейзажи за окном, краем уха я уловила включенную радиоволну. Пела Лайма Вайкуле "Ах вернисаж, ах вернисаж, какой портрет, какой пейзаж ...". Кто родился в СССР, тот знает этот хит и споет его среди ночи во сне. Я прислушалась. И каково же было мое удивление. Лайма Вайкуле пела свой "Вернисаж" на латышском языке!" - вспомнила Ницой.

Ницой считает, что "Грин Грей" должны поступить также, а не жаловаться на ущемления.

"С Украиной полным ходом воюет Московия. Воюет в первую очередь за господство в Украине своей московской речи. В Украине по случаю восстановления 30-летия Независимости Украины от Московии запланировали концерт с украинскими хитами, которые звучали за эти 30 лет. Московскоязычный хит "Грин Грея" завернули. Грин Грей начинает скандал об ущемлении", - сообщила Ницой.

Писательница обратилась к музыкантам и спросила их, почему же Лайма Вайкуле смогла петь на своем языке, а они нет?

"Грин Грею! Я вас не знаю, вы меня тоже, но речь не об этом. 30 лет назад (или сколько там) ваша песня, которую вы написали и пели московским языком, была "хитом". С тех пор много воды утекло. Мир изменился. Изменилась ситуация в стране. Изменилась жизнь. Изменились законы ... Если вы такие патриоты Украины (как вы утверждаете на ТВ) - что вам мешает спеть вашу песню украинском языке? Это был бы хороший шаг на встречу своей стране. Песня заиграла бы новыми оттенками. Это привлекло бы к вам внимание. Что мешает перевести песню на украинском?" - резюмировала она.