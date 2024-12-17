Яніс Тімма таємниче загинув після розлучення із Сєдоковою: усі деталі смерті баскетболіста

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі смерті Яніса Тімма

За попередньою інформацією, смерть спортсмена стала результатом самогубства. Його тіло було виявлено у під'їзді п'ятиповерхового будинку в центрі міста.

Джерело зазначає, що поруч із тілом спортсмена лежав телефон, на якому був написаний текст "Наберіть Анні. Спасибі тобі за все" з її номером телефону.

Пара, яка була разом із 2019 року, а в шлюбі - з 2020-го, офіційно розлучилася лише тиждень тому - 9 грудня.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

Як розповіла Сєдокова, їхні стосунки були сповнені бурхливих моментів: конфліктів, розставань і примирень.

Тімма особливо важко переживав розрив і не приховував своїх почуттів, постійно наголошуючи, що вона обрала гроші замість їхнього кохання.

Напередодні баскетболіст привітав колишню дружину з днем ​​народження, опублікувавши відео сімейного свята за її участю. У мережі активно обговорювали можливе возз'єднання пари.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

Що відомо про Яніса Тімма

З 2019 року Тімма виступав за клуб "Хімки". До цього він грав за латвійські "АСК Рига", "Лієпаяс Лаувас", "Вентспілс" і ВЕФ, петербурзький "Зеніт", іспанську "Басконію" і грецький "Олімпіакос".

У 2013 році Тімму в другому раунді драфта обрав "Мемфіс Гріззліс". З 2013 року грав за збірну Латвії. У лютому 2024 року стало відомо, що Яніс Тімма став гравцем іспанського баскетбольного клубу "Обрадойро".

Яніс Тімма (фото: instagram.com/janis.timma)

З 2022 року його кар'єра почала втрачати темп. Спроби закріпитися в лігах Пуерто-Ріко, Іспанії та Туреччини не увінчалися успіхом. У цей період його стосунки з Анною були напруженими, і, схоже, емоційні труднощі негативно впливали на його гру.