Ніс світло навіть у найважчі часи. На війні загинув продюсер шоу "Зважені та щасливі"

На фронті, захищаючи Україну, загинув Юрій Кірпік - продюсер проєктів компанії Starlight Media, серед яких "Зважені та щасливі" та серіал "Будиночок на щастя".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку колеги військовослужбовця Олександра Бикова.

"Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи", - написав Биков.

Трагічну новину також підтвердила виконавча продюсерка каналу ICTV Анастасія Грабар, яка назвала Юрія "найпрофесійнішим з телевізійників", з яким їй доводилося працювати. Юрій Кірпік (фото: facebook.com/jane.rozbytska)

"Тепер ти будеш оберігати нас з неба… друже. Найпрофесійніший з телевізійників, з якими мені пощастило працювати. Честь знати тебе, Герою!", - написала Анастасія.

На якій ділянці фронту загинув військовий, а також у якому підрозділі служив - не повідомляється.

Зазначимо, що Юрій Кірпік працював виконавчим продюсером на проєктах "Зважені та щасливі", а також серіалах "Джованні" і "Будиночок на щастя". Юрій Кірпік (фото: facebook.com/jane.rozbytska)

У 2012 році, разом із командою, він отримав нагороду "Телетріумф" за проєкт "Зважені та щасливі".

Олександр Биков відкрив збір коштів на підтримку родини Юрія.

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