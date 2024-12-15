Ніс у фокусі: пластичний хірург розкрив секрети швидкого відновлення після ринопластики

Коли пацієнт може їхати додому після ринопластики

Після ринопластики пацієнт має лишатися під наглядом не менше 5-6 годин. Якщо операція пройшла бездоганно і людина добре себе почуває - вона може повернутись додому в той же день.

"Ми завжди радимо залишатись в клініці 1-2 дні. В цей період можливі ускладнення. Краще, щоб поруч була спеціалізована допомога. Пригадую, як пацієнтка після операції повернулась додому і наступного дня почала працювати в саду. В результаті отримала кровотечу", - пояснює лікар.

В перші дні кровотечу можна спровокувати просто нахилившись, щоб взути кросівки. Ще один момент: якщо ви категорично хочете їхати додому - вам потрібен супровід. Самостійно керувати автомобілем після анестезії заборонено.

Як правильно спати після операції?

Травмуванню носа запобігає спеціальна фіксувальна лангета, яка ставиться на завершальному етапі операції. Вона також утримує набряк та моделює бажану форму носа. І навіть коли ця лангета буде знята - пацієнт отримає нову, яка буде використовуватись лише під час сну.

"Одна з рекомендацій в період відновлення - взагалі не торкатись носа руками. Під час сну дотримуватись її непросто. Тому важливо обрати правильну позу для сну, яка мінімізує набряки та травмування. Спати потрібно на спині, з піднятою головою. Для цього використовуйте додаткові подушки, або спеціальну клиноподібну подушку - вона підніме голову на 30-45 градусів", - пояснює Олександр Бебих.

Він додав, що спати у такій позі доведеться три-чотири тижні. Ще одна порада - не лягайте спати поруч з маленькими дітьми або домашніми тваринами. Саме вони найчастіше травмують ніс пацієнтам після ринопластики.

Лікар щомісяця обстежує пацієнта після операції (фото з особистого архіву Олександра Бебиха)

Чи можна після операції вживати алкоголь

Алкогольні напої опиняються під забороною за два тижні до ринопластики, оскільки вони розріджують кров та збільшують ризик кровотечі під час операції. Ці ризики треба мінімізувати. Що стосується відновлювального періоду: доведеться прожити без улюбленого вина чи віскі ще два тижні.

"Алкоголь провокує додаткові набряки та сповільнює загоєння тканин через зневоднення. До того ж алкоголь просто несумісний з деякими препаратами, які пацієнту прописує лікар. Коли рекомендований курс ліків закінчиться - тоді можна нагородити себе однією чарочкою улюбленого напою. Повністю повернутись до звичних доз алкоголю можна за місяць. Хоча цього звісно робити не варто", - додає пластичний хірург.

А як щодо засмаги після ринопластики?

"Коли ринопластика робиться в літній період, ми обов’язково акцентуємо увагу пацієнта на тому, що шість місяців йому не можна засмагати. Ультрафіолетове випромінювання провокує ріст рубцевих тканин. Тобто ми можемо прибрати горбинку на носі, а після відпочинку пацієнта на морі, горбок з’явиться знову", - каже експерт.

Сонячне тепло також може посилювати запалення, а ультрафіолетове випромінювання призводить до нерівномірної пігментації, яка утворює темні плями в зоні носа. Під впливом сонця шрами можуть стати більш помітними. У всіх цих випадках одразу звертайтесь до лікаря.

Що ще не можна робити після ринопластики

За словами Олександра Бебиха, найперша заборона після операції - це фізична активність.

"Як я вже казав, нахиляння чи будь-які зайві рухи можуть спровокувати набряк чи кровотечу. Тож до спортзалу та активного способу життя можна буде повернутись десь за місяць. І то при умові, що навантаження будуть зростати поступово. Плавати в басейні можна лише після дозволу хірурга, оскільки це додатковий ризик інфекції та травмування. В цей період забороняється відпочинок у сауні та приймання гарячих ванн", - перерахував пластичний хірург.

Не можна видувати ніс. Якщо він закладений - спеціалісти радять використовувати спреї, який може прописати тільки лікар.

Також доведеться змінити раціон харчування: вживання солі, гострої їжі та кофеїну провокують набряки, тому від них варто відмовитись.

Не можна носити окуляри, оскільки вони тиснуть на ніс і можуть змінити його форму.

Остання заборона стосується косметичних процедур. Пілінг, лазерне шліфування та макіяж в зоні носа - речі від яких на певний час раджу відмовитись.

Пластичний хірург Олександр Бебих (фото з особистого архіву)

Через який час буде видно остаточний результат ринопластики

Експерт відмічає, що все залежить від індивідуальних особливостей організму пацієнта.

"У когось процес відновлення йде швидше й остаточний результат можна побачити вже за 6 місяців. Комусь для стабілізації всіх кісткових структур потрібен рік. Процес реабілітації контролює хірург", - каже лікар.

Він додав, що перші півроку пацієнтові доведеться ходити на огляд щомісяця. запрошуємо пацієнта на огляд. Наступні півроку людина приходить до хірурга раз на три місяці.

"Тривалість післяопераційного періоду багато в чому залежить і від кваліфікації хірурга. Тому раджу завжди обирати найкращих", - додає Олександр Бебих.