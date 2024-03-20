"Нині стоїть та руйнується". У Києві показали унікальну покинуту пам'ятку архітектури

Як виглядає Бактеріологічний інститут у Києві

Будівля знаходиться на вулиці Амосова, 9.

Вона розташована у самому серці міста, на Байковій горі та вражає своїм величним виглядом. Зведена за кошти українських меценатів, вона виконана в стилі неоренесанс і прикрашена багатим декором.

У 1928 році інститут було реформовано в інститут вірусології, а стару будівлю перестали використовувати. З тих пір вона поступово занепадає.

Бактеріологічний інститут в Києві (фото: Кирило Степанець)

Інститут був створений 21 жовтня 1896 року "Київським Товариством боротьби з заразними хворобами" з метою боротьби з найактуальнійшими для того часу хворобами - дифтерією та сказом. Перша назва - Київський Бактеріологічний інститут. Першим директором був професор-педіатр В. Є. Чернов.

Двоповерхова будівля на вулиці Амосова 9 пережила громадянську війну та дві світові війни. Але, не дивлячись на страшні наслідки війни, будівлю оберігали та ремонтували, розуміючи її важливість та цінність.

Сьогоднішній стан пам'ятки мав би бути прикрасою міста і яскравим зразком своєї епохи, але натомість будівля знаходиться в занедбаному стані...