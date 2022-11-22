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У Німеччині українських біженців поселили на злітній смузі аеропорту: "ситуація складна"

У німецькому аеропорту українців поселили в наметах (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Берліні українських біженців тимчасово поселили у центрі на території колишнього аеропорту Тегель. Люди живуть у великих наметах, встановлених на злітній смузі.

Про це повідомляє видання DW.

Що відомо про ситуацію з біженцями

По всіх регіонах Німеччини бракує місць для поселення біженців, проте країна продовжує приймати людей, що тікають від війни в Україні. З початку повномасштабного вторгнення вона прихистила понад 1 мільйон українців.

"Ситуація складна, зараз доводиться розміщувати людей у ​​великих наметах. У нас є 600 місць для шукачів притулку. У терміналі C - ще 1600 місць для українців, але зараз вони здебільшого зайняті", - заявили представники Німецького Червоного Хреста.

На злітній смузі колишнього аеропорту встановили два намети на 400 осіб кожен. Їх утеплюють за допомогою генераторів, які вдувають тепле повітря всередину.

Біженцям допомагають волонтери й перекладачі. Є доступ до медичної і психологічної допомоги. Українців годують тричі на день. Також вони мають можливість вибрати собі одяг.

До кінця року Німеччина планує створити ще 10 тисяч місць для біженців у тимчасових залах та наметах.

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Раніше ми розповідали про те, які країни ЄС готові приймати більше українців.

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