У Німеччині українських біженців поселили на злітній смузі аеропорту: "ситуація складна"

Що відомо про ситуацію з біженцями

По всіх регіонах Німеччини бракує місць для поселення біженців, проте країна продовжує приймати людей, що тікають від війни в Україні. З початку повномасштабного вторгнення вона прихистила понад 1 мільйон українців.

"Ситуація складна, зараз доводиться розміщувати людей у ​​великих наметах. У нас є 600 місць для шукачів притулку. У терміналі C - ще 1600 місць для українців, але зараз вони здебільшого зайняті", - заявили представники Німецького Червоного Хреста.

На злітній смузі колишнього аеропорту встановили два намети на 400 осіб кожен. Їх утеплюють за допомогою генераторів, які вдувають тепле повітря всередину.

Біженцям допомагають волонтери й перекладачі. Є доступ до медичної і психологічної допомоги. Українців годують тричі на день. Також вони мають можливість вибрати собі одяг.

До кінця року Німеччина планує створити ще 10 тисяч місць для біженців у тимчасових залах та наметах.