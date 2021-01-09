Никотин защищает: ученые развеяли главные мифы о курении и коронавирусе

Исследователи с самого начала пандемии COVID-19 сообщали о том, что последствия курения, отразившиеся на легких, могут привести к более резкому и широкому поражению органов на фоне пневмонии. При этом некоторые ученые выдвигали мнение, что курение может быть даже защитным фактором. Они предполагали, что никотин, присутствующий в табаке, может защитить от заражения.

По результатам исследования, опубликованного Королевским колледжем в Лондоне, табак является дополнительным фактором риска для коронавирусной инфекции. Об этом пишет журнал Thorax.

Таким образом, исследователи проанализировали данные, полученные с помощью приложения Zoe COVID Symptom Study, специально разработанного для медицинских исследований. В период с марта по апрель 2020 года была собрана информация о возрасте, полу, весе, росте, общих состояниях здоровья и курении (11% выборки заявили, что курят) более 2,4 миллиона человек.

Затем был введен следующий протокол: участники должны были каждый день говорить, чувствуют ли они себя в нормальном физическом состоянии или нет. И если нет, то они должны были ответить на несколько вопросов, 14 из которых касались симптомов COVID-19. Трети участников пришлось пройти опрос. После анализа результатов ученые пришли к выводу, что курильщики на 14% чаще имели классические симптомы COVID-19: лихорадка, постоянный кашель и затрудненное дыхание.

Исследование также показало, что курильщики более склонны к более тяжелым формам болезни, по сравнению с некурящими. И наконец, последний показатель был связан с госпитализацией: у курильщиков было в два раза больше шансов быть госпитализированными в случае заражения коронавирусом, чем у некурящих.

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