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Под Никополем на новой дороге из-под асфальта начала расти трава: фото шокировало сеть

Автор: Роман Мирончук

В селе Алексеевка, которое находится в Днепропетровской области, на асфальтированной дороге начала прорастать трава. При этом дорогу сделали в сентябре 2020 года.

Об этом инциденте рассказала местная жительница Елена Бабий. Она также опубликовала фотографии на своей странице в Facebook.

Под Никополем из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий)

"Наш родимый украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?" - написала женщина.

Под Никополем из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий)

После этого приехали люди с топором и вырубили траву. Кроме того, они залили дырки смолой.

Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий)

"Быстрая реакция на предыдущую публикацию - приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая, с топором. Вырубили траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас на Украине очень сильная трава", - рассказала Елена.

Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий)

Пользователи сети были шокированы такими фотографиями.

  • Ничего себе;
  • Это решили сделать под название улицы. А деньги хорошие отмыли;
  • Не зря такое название улицы!
  • Касательно тонкого слоя положено асфальта, надо не смеяться, а плакать! В конце концов обращаться к старосте и к другим!
  • Хороший асфальт. Экологичный!
  • Неожиданное решение;
  • Ну это уже вообще треш!

Напомним, под Львовом на трассе обвалился мост.

Мы также писали о том, что в Киеве поймали пьяного футболиста на авто.

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