В Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войны

Подозреваемого в преступлении уже задержали - им оказался 25-летний житель Никопольского района.

"12 апреля в 5:40 в дежурную часть Никопольского районного управления полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение с телесными повреждениями из здания по ул. Электрометаллургов доставили женщину, которая от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

Фото: Место убийства волонтера (dp.npu.gov.ua)

Как пишут местные СМИ, погибшая Анжела Мончинская сделала очень много для украинской армии. С самого начала войны вместе с другими волонтерами она ездила на фронт, возила военным продукты и различные необходимые вещи.

В ветеранской среде ее очень хорошо знали и уважали. Анжела награждена медалью "За верность украинскому народу".

Фото: Анжела Мончинская помогала военным с самого начала войны (nikopolpravda.com.ua)