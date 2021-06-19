В Никополе обнаружили тело 15-летней девочки, которую искали пять дней (видео)

Все эти дни школьницу разыскивали правоохранители, бойцы ГСЧС, Нацгвардии и волонтеры.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 15 июня. По словам ее матери, дочка накануне вечером ушла гулять и не вернулась.

"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка", - рассказали правоохранители.

В Никополе на пустыре в промзоне обнаружили тело пропавшей 15-летней девочки (фото: dp.npu.gov.ua)

И вот теперь тело подростка обнаружили на пустыре за заброшенным зданием в промзоне. Девочка была мертвой.

Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой - бельгийской овчаркой по кличке Бес.

Девочку-подростка разыскивали 5 дней (фото: dp.npu.gov.ua)

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.

Других подробностей в полиции не сообщили.

Видео: в Никополе обнаружили тело 15-летней девочки после 5 дней поисков