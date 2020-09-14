В Никополе под горбольницу подбросили два тела: новый поворот в деле

В Никополе в понедельник, 14 сентября, около 6:00 мужчина на Daewoo Lanos в больницу подбросил два тела. Медики только констатировали факт смерти в результате огнестрельных ранений. Подробности передает Первый Криворожский.

Как сообщают в издании, потенциальный убийца скрылся после того, как оставил автомобиль с погибшими возле больницы.

Сейчас правоохранители проводят работы по установлению лиц, причастных к преступлению. Сообщается, что убийца может передвигаться на автомобилях трех разных марок - Chevrolet, Audi и Lexus.

Также в ГУНП в Днепропетровской области сообщили, что правоохранителям удалось установить личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Стоит напомнить, что ранее в Киеве средь бела дня расстреляли маршрутку с людьми. Неизвестные открыли огонь по маршрутному автобусу №796, который курсирует между станцией метро "Академгородок" и Бояркой.

Как сообщалось, 10 сентября в киевском ТРЦ расстреляли парня - 25-летнего пострадавшего госпитализировали с простреленными ногами.