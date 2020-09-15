В Никополе под больницу подкинули тела: причина шокировала многих

В Никополе Днепропетровской области неизвестный на авто Daewoo Lanos подбросил под городскую больницу два бездыханных тела. Медики пытались спасти мужчин, но огнестрельные ранения были слишком серьезными. Недавно подозреваемые сдались полиции и рассказали, что же произошло на самом деле.

Как оказалось, трагедией закончилась шумная вечеринка. Одна мужская компания начала "клеиться" к женщинам другой компании. Последним это не понравилось. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Произошла стрельба, после которой брат одного из раненых повез их в больницу. Но по дороге они умерли. Противники компании тоже обратились к медикам с ранениями и побоями.

"Пациенты были доставлены без признаков жизни, с огнестрельными ранениями. У одного - ранение головы, у второго сквозное ранение грудной клетки. Судя по состоянию, то это произошло не больше часа до этого", - рассказал Александр Саморуков, руководитель Никопольской больницы №1.

В Никополе расстреляли двоих мужчин (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что ЧП случилось около 6 утра 14 сентября. После чего в городе был объявлен план "Сирена".

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