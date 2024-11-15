Ніколи не їжте цю частину цитрусових! Там можуть бути токсичні речовини

Чи можна їсти цитрусові зі шкіркою?

Цедра цитрусових їстівна, хоча зазвичай ми їмо лише ароматну зовнішню частину (флаведо) і відкидаємо гірке альбедо під нею. Однак у випадку з магазинними фруктами це може бути шкідливим для здоров’я, оскільки в більшості випадків шкірка містить токсичні консерванти.

Вони не призначені для споживання і не використовуються лише у випадку органічних цитрусових.

Хоча ці консерванти погано розчиняються у воді, навіть додавання кількох скибочок лимона з цедрою в глечик з водою, не кажучи вже про склянку гарячого чаю, може викликати дискомфорт.

Як зберігаються цитрусові?

Цитрусові захищають від псування за допомогою консервантів, які в основному включають три сполуки: імазаліл, тіабендазол і ортофенілфенол.

Імазаліл - фунгіцид, який запобігає пліснявінню шкірки. Також відомий під назвами Florasan R і Fungaflor, це похідне імідазолу. Ссавцям шкідливо вдихати і споживати його. При повторному вживанні помітні ефекти в печінці у вигляді змін біохімічних показників цього органу.

За даними EWG, рівень цієї сполуки в цитрусових може бути набагато вищим, і, як речовина, що порушує роботу ендокринної системи та класифікована Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA) як ймовірний канцероген для людини, її слід заборонити.

За даними французького дослідження, споживання двох фунгіцидів шкірки цитрусових - імазалілу та тіабендазолу, а також малатіону (нейротоксичних пестицидів, що використовуються в посівах рослин) може збільшити ризик розвитку раку молочної залози у жінок у постменопаузі, особливо при надмірній вазі.

Згідно з класифікацією EPA, тіабендазол також є можливим канцерогеном для людини, який у високих дозах може порушувати функціонування щитовидної залози.

Також він негативно впливає на нервову систему. Однак ортофенілфенол (або біфеніл) як фенольна сполука також може сприяти розвитку раку, особливо злоякісних пухлин.

У чутливих людей він може порушувати роботу серцевого м'яза і викликати нудоту, запаморочення, задишку і діарею.

Пам'ятайте, що згадані сполуки широко використовуються в промисловості - не тільки в харчовій, а й у багатьох інших галузях. Такі фрукти, як лимони, лайми, апельсини, мандарини, грейпфрути та помело (а також банани) не є єдиним джерелом, з якого вони потрапляють в організм.

Чи можна прибрати імазаліл і консерванти з цедри цитрусових?

Дослідження заперечують можливість видалення консервантів із шкірки цитрусових шляхом миття. Є також докази того, що фунгіциди проникають через шкірку в м'якоть, яка не звільняється від них.

Пестициди з шкірки цитрусових неможливо повністю видалити, тому їх потрібно просто викинути. Це не гарантує, що ми не з’їмо шкідливі сполуки - при 0,64 мг/кг імазалілу в шкірці його рівень у м’якоті становив 0,04 мг/кг. У чутливих людей навіть такі кількості можуть накопичуватися, наприклад, через ліки та навколишнє середовище.