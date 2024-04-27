Ніколи не ставте диван в цих місцях, якщо не хочете мати проблем на свою голову

Навпроти дверей

Цей спосіб розміщення дивану має свої складнощі - як випадку, коли диван повернутий спинкою до дверей, так і розвернутий навпаки.

Адже це призводить до візуальних і фізичних перешкод - особливо, якщо диван займає більшу частину кімнати. Наприклад, коли диван "дивиться" на двері, це може створювати дискомфорт через зменшення особистого простору.

Якщо ж повертати диван спинкою, у разі гарного оздоблення і достатньої кількості місця для пересування кімнатою і відкриття дверей, цей варіант може бути вдалим. Проте за інших умов таке розташування буде просто не практичним.

Біля вікна

Хоча ця ідея комусь може видаватися привабливою, насправді такий вибір місця має недоліки - як для дивану, так і для здоров'я власників. І справа зовсім не в забобонах.

Насамперед тканина дивану може вигоряти від тривалого впливу сонячного проміння. Інша проблема полягає в тому, що, попри можливість отримати більше денного світла, сидячи поблизу вікна, спинка дивана, особливо висока, може перешкоджати освітленню кімнати.

Окрім того, якщо ви не живете в кліматі з плюсовою температурою протягом року, з вікна може йти прохолодне повітря. До того ж, якщо ви живете поблизу дороги з активним транспортним рухом, постійний шум може негативно впливати на якість сну.

Поблизу місця приготування їжі

Це рішення принесе багато клопоту в майбутньому, особливо, якщо кухня не надто велика і диван, який займатиме майже всю площу, ще й стоїть поблизу плити.

Недоліки цього вибору місця досить очевидні - жир, який може бризкати з пательні під час приготування їжі, потраплятиме на оббивку - як і тісто при замішуванні для випічки.

Тож з дивану доведеться постійно видаляти плями, що іноді ускладнюється особливостями матеріалу, з якого зроблений предмет інтер'єру - або накривати його. Однак зайвого клопоту можна уникнути, якщо просто обрати інше місце.

Поміж корпусними меблями

Таке рішення має як візуальні, так і практичні недоліки. Шафи або ж комоди обабіч дивану створюватимуть замкнений простір і викликатимуть психологічний дискомфорт. Так само й інші меблі довкола дивану - стіл, тумби - візуально зменшуватимуть кімнату.

А от якщо в родині є дитина, або ж диван розміщується в дитячій кімнаті - такої інтер'єрної ідеї слід уникати ще й з міркувань безпеки - бешкетуючи, дитина може травмуватися.

До того ж "заставляння" дивану меблями з двох боків ускладнює прибирання.

Біля батареї

Попри те, що цей варіант навряд чи нашкодить здоров'ю мешканців, дивану він все ж може завдати шкоди.

Якщо цей предмет інтер'єру присунутий до обігрівального приладу, тривала дія температури може негативно впливати на матеріал. Зокрема, тканина та шкіра можуть втрачати колір.

А от елементи з дерева можуть розсохнутися від занадто сухого повітря. Крім цього, таке розташування може погіршити теплообмін в кімнаті під час опалювального сезону.