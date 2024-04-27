Ніколи не ставте диван в цих місцях, якщо не хочете мати проблем на свою голову

Диван цілком впевнено може конкурувати за свою популярність з іншим елементом інтер'єру - ліжком. Адже, здавалося б, диван набагато практичніше - його можна скласти, збільшивши кількість вільного простору, зберігати в ньому речі, а дизайн додасть затишку. Однак диван - не та річ, яку можна поставити де завгодно.
Про те, де краще не ставити диван, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: The Spruce, FixMebli, Boiler Central, сайт "Дивани для нірвани".
Цей спосіб розміщення дивану має свої складнощі - як випадку, коли диван повернутий спинкою до дверей, так і розвернутий навпаки.
Адже це призводить до візуальних і фізичних перешкод - особливо, якщо диван займає більшу частину кімнати. Наприклад, коли диван "дивиться" на двері, це може створювати дискомфорт через зменшення особистого простору.
Якщо ж повертати диван спинкою, у разі гарного оздоблення і достатньої кількості місця для пересування кімнатою і відкриття дверей, цей варіант може бути вдалим. Проте за інших умов таке розташування буде просто не практичним.
Хоча ця ідея комусь може видаватися привабливою, насправді такий вибір місця має недоліки - як для дивану, так і для здоров'я власників. І справа зовсім не в забобонах.
Насамперед тканина дивану може вигоряти від тривалого впливу сонячного проміння. Інша проблема полягає в тому, що, попри можливість отримати більше денного світла, сидячи поблизу вікна, спинка дивана, особливо висока, може перешкоджати освітленню кімнати.
Окрім того, якщо ви не живете в кліматі з плюсовою температурою протягом року, з вікна може йти прохолодне повітря. До того ж, якщо ви живете поблизу дороги з активним транспортним рухом, постійний шум може негативно впливати на якість сну.
Це рішення принесе багато клопоту в майбутньому, особливо, якщо кухня не надто велика і диван, який займатиме майже всю площу, ще й стоїть поблизу плити.
Недоліки цього вибору місця досить очевидні - жир, який може бризкати з пательні під час приготування їжі, потраплятиме на оббивку - як і тісто при замішуванні для випічки.
Тож з дивану доведеться постійно видаляти плями, що іноді ускладнюється особливостями матеріалу, з якого зроблений предмет інтер'єру - або накривати його. Однак зайвого клопоту можна уникнути, якщо просто обрати інше місце.
Таке рішення має як візуальні, так і практичні недоліки. Шафи або ж комоди обабіч дивану створюватимуть замкнений простір і викликатимуть психологічний дискомфорт. Так само й інші меблі довкола дивану - стіл, тумби - візуально зменшуватимуть кімнату.
А от якщо в родині є дитина, або ж диван розміщується в дитячій кімнаті - такої інтер'єрної ідеї слід уникати ще й з міркувань безпеки - бешкетуючи, дитина може травмуватися.
До того ж "заставляння" дивану меблями з двох боків ускладнює прибирання.
Попри те, що цей варіант навряд чи нашкодить здоров'ю мешканців, дивану він все ж може завдати шкоди.
Якщо цей предмет інтер'єру присунутий до обігрівального приладу, тривала дія температури може негативно впливати на матеріал. Зокрема, тканина та шкіра можуть втрачати колір.
А от елементи з дерева можуть розсохнутися від занадто сухого повітря. Крім цього, таке розташування може погіршити теплообмін в кімнаті під час опалювального сезону.
До речі, раніше ми писали про те, які помилки часто роблять люди при купівлі меблів.
А також розповідали, які тренди роблять інтер'єр старомодним.