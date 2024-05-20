Так ніколи не схуднете: нутриціолог назвала 6 звичок, які потрібно прибрати з життя

За її словами, є такі непомітні речі, які усі роблять регулярно, але вони не дають досягати цілей в рутині харчування.

Немає риби в раціоні

Це може бути і будь-який інший продукт, який часто не їдять (каші, бобові, горіхи, овочі, кисломолочні продукти та субпродукти).

Потрібно проаналізувати, чому ці продукти рідко є у вашому раціоні та купити сардину чи тунець в консерві і тоді вже порція риби буде в нормі.

Зверніть увагу на каву, яку п'єте

Звичайна порція американо містить 3-7 ккал, а чашка лате 120 ккал.

А склянка узвару без цукру містить 90 ккал, а апельсинового фрешу 152 ккал.

Швидко їсте

У сучасної людини часу на їжу зазвичай немає, адже потрібно все встигнути зробити.

Нутриціолог радить хоча б один прийом їжі їсти вдумливо, без гаджетів, хоча б 10 хвилин.

Доїдання за дітьми

Це багато в кого неконтрольована звичка, "бо шкода викинути".

Зокрема, можна доїсти за дитиною, але це буде як частина планової трапези. Найкраще віддати песикам недоїдки їжі.

Чому не можна доїдати (фото: instagram.com/olhadorosh)

Їсти, бо скучно

Їжа не найгірший спосіб дати собі підтримку за умови, що це не регулярно і не єдиний метод.

Тому, якщо ви відчуваєте рутинні емоційні переїдання - проаналізуйте, що і чому так стається та де взяти підтримку.

Перекус сухофруктами та горіхами

Тут важливо саме мати міру в кількості.

100 г горішків містить в середньому містить 650 ккал, 100 г сухофруктів - 250 ккал.

Також 30 г твердого сиру типу гауда містить 100 ккал, а це лише невеликий шматочок.

Додамо, що схуднення може затягнутися, якщо в перервах між основними прийомами їжі вживати глазуровані сирки, солодкий йогурт, каву 3 в 1, "фітнес-батончики".