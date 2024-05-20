Так ніколи не схуднете: нутриціолог назвала 6 звичок, які потрібно прибрати з життя

Якщо ви хоч раз намагалися швидко схуднути, ймовірно, використовували способи, які, на думку багатьох, допомагають зробити це більш ефективно. Проте є повсякденні звички, які лише на перший погляд, здаються корисними.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
За її словами, є такі непомітні речі, які усі роблять регулярно, але вони не дають досягати цілей в рутині харчування.
Це може бути і будь-який інший продукт, який часто не їдять (каші, бобові, горіхи, овочі, кисломолочні продукти та субпродукти).
Потрібно проаналізувати, чому ці продукти рідко є у вашому раціоні та купити сардину чи тунець в консерві і тоді вже порція риби буде в нормі.
Звичайна порція американо містить 3-7 ккал, а чашка лате 120 ккал.
А склянка узвару без цукру містить 90 ккал, а апельсинового фрешу 152 ккал.
У сучасної людини часу на їжу зазвичай немає, адже потрібно все встигнути зробити.
Нутриціолог радить хоча б один прийом їжі їсти вдумливо, без гаджетів, хоча б 10 хвилин.
Це багато в кого неконтрольована звичка, "бо шкода викинути".
Зокрема, можна доїсти за дитиною, але це буде як частина планової трапези. Найкраще віддати песикам недоїдки їжі.
Їжа не найгірший спосіб дати собі підтримку за умови, що це не регулярно і не єдиний метод.
Тому, якщо ви відчуваєте рутинні емоційні переїдання - проаналізуйте, що і чому так стається та де взяти підтримку.
Тут важливо саме мати міру в кількості.
100 г горішків містить в середньому містить 650 ккал, 100 г сухофруктів - 250 ккал.
Також 30 г твердого сиру типу гауда містить 100 ккал, а це лише невеликий шматочок.
Додамо, що схуднення може затягнутися, якщо в перервах між основними прийомами їжі вживати глазуровані сирки, солодкий йогурт, каву 3 в 1, "фітнес-батончики".
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