Так ніколи не схуднете: нутриціолог назвала 6 звичок, які потрібно прибрати з життя
Якщо ви хоч раз намагалися швидко схуднути, ймовірно, використовували способи, які, на думку багатьох, допомагають зробити це більш ефективно. Проте є повсякденні звички, які лише на перший погляд, здаються корисними.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
За її словами, є такі непомітні речі, які усі роблять регулярно, але вони не дають досягати цілей в рутині харчування.
Немає риби в раціоні
Це може бути і будь-який інший продукт, який часто не їдять (каші, бобові, горіхи, овочі, кисломолочні продукти та субпродукти).
Потрібно проаналізувати, чому ці продукти рідко є у вашому раціоні та купити сардину чи тунець в консерві і тоді вже порція риби буде в нормі.
Зверніть увагу на каву, яку п'єте
Звичайна порція американо містить 3-7 ккал, а чашка лате 120 ккал.
А склянка узвару без цукру містить 90 ккал, а апельсинового фрешу 152 ккал.
Швидко їсте
У сучасної людини часу на їжу зазвичай немає, адже потрібно все встигнути зробити.
Нутриціолог радить хоча б один прийом їжі їсти вдумливо, без гаджетів, хоча б 10 хвилин.
Доїдання за дітьми
Це багато в кого неконтрольована звичка, "бо шкода викинути".
Зокрема, можна доїсти за дитиною, але це буде як частина планової трапези. Найкраще віддати песикам недоїдки їжі.
Чому не можна доїдати (фото: instagram.com/olhadorosh)
Їсти, бо скучно
Їжа не найгірший спосіб дати собі підтримку за умови, що це не регулярно і не єдиний метод.
Тому, якщо ви відчуваєте рутинні емоційні переїдання - проаналізуйте, що і чому так стається та де взяти підтримку.
Перекус сухофруктами та горіхами
Тут важливо саме мати міру в кількості.
100 г горішків містить в середньому містить 650 ккал, 100 г сухофруктів - 250 ккал.
Також 30 г твердого сиру типу гауда містить 100 ккал, а це лише невеликий шматочок.
Додамо, що схуднення може затягнутися, якщо в перервах між основними прийомами їжі вживати глазуровані сирки, солодкий йогурт, каву 3 в 1, "фітнес-батончики".
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