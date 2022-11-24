Ніколи не робіть цього ввечері, щоб не накликати на себе хвороби і біду

Виносити сміття

Це одна з найвідоміших вечірніх прикмет, яка користується популярністю й донині.

Вважається, що будь-яка річ, викинута на вулицю ввечері, може стати основою для пристріту. Крім того, наші предки вірили, що разом з винесеним сміттям зникне і матеріальний достаток.

Давати чи брати гроші в борг

Якщо дати в борг після заходу сонця, вважають в народі, то можна позбутися фінансової удачі.

А якщо ж ви самі вирішили позичити у когось грошей після заходу сонця, то вже незабаром є шанс обрости боргами, і вибратися з цієї скрути буде ой як не просто.

Прибирати в будинку

Українці завжди вірили, що разом з виметеним пилом з дому вимітаються також і гроші. А якщо вимити підлогу, то оселю можуть покинути любов, щастя, удача.

Виливати воду з ванночки, де купали немовля

Наші предки вважали, що такий нічний “ритуал” може викликати проблеми зі здоров'ям. Тому, якщо є можливість, то краще залишити таку воду до ранку.

Голитися

Порівняно новий забобон. Так, дійсно, багато хто воліє не голитися вночі, а також не дивитися у дзеркало після опівночі. Вважається, що пізнє користування бритвою загрожує проблемами в інтимному житті, а також відбирає молодість і красу, наближаючи старість.

Залишати на столі ніж і (або) брудний посуд

Залишений на ніч на столі ніж дехто вважає провісником хвороби і сварок в домі.

А неприбраний посуд ще за часів ідолопоклонства люди вважали свого роду неповагою до домового, який буде за це вам мститися - шуміти, не даючи заснути.

Прати

Слов'яни вірили, що одяг, який сушиться вночі, вбирає негативну енергію. А якщо при цьому на неї падає місячне світло, то речі притягнуть до себе невдачі, хвороби та божевілля.

До речі, психологи відзначають: пояснити усі прикмети про темряву дуже просто. Річ у тім, що цей список складається переважно з побутових справ. Тому якщо господиня чи господар не закінчить їх надвечір, то вона (або він) просто не встигне відпочити і виспатися. А людині з хронічним недосипом і втомою навряд чи сприятиме успіх, адже вона повільніше думає, частіше помиляється тощо.