Ніколи не робіть клумбі зі старих шин: 3 причини, які вас шокують

Шини накопичують воду і стають притулком для комах

У внутрішніх заглибленнях шин швидко накопичується дощова вода. Навіть якщо вам здається, що вони сухі, достатньо одного дощу - і у вас з’являється мініатюрне болото. Така вода застоюється, починає гнити і поширює неприємний запах.

Але це ще півбіди - для комарів це ідеальні умови для розмноження. Личинки з'являються вже за кілька днів, і незабаром над клумбою роїтиметься зграя кровососів. Якщо клумба із кількох шин - ризикуєте створити справжній інкубатор для комах на власному подвір’ї.

Гумова пилюка псує ґрунт і шкодить квітам

Сонце, дощі й перепади температури поступово руйнують гуму. З поверхні шин утворюється дрібна пилюка, в якій містяться токсичні речовини: свинець, цинк, феноли та поліароматичні вуглеводні.

У ґрунті ці речовини пригнічують мікроорганізми, змінюють кислотність і знижують родючість. Квіти, які ростуть у такому середовищі, частіше хворіють, гірше цвітуть і мають тьмяний вигляд.

Особливо чутливими є ніжні багаторічники та кімнатні рослини, які висаджують на літо на вулицю. Токсичні сполуки можуть накопичуватись у тканинах рослин і впливати на довкілля навіть після виведення квітів з клумби.

Краще не використати старі шини на подвір'ї (фото: Pixabay.com)

Шини виділяють шкідливі пари при нагріванні

У складі шин містяться залишки олив, смол, сірки, технічного вуглецю й інших добавок. При нагріванні на сонці або контакті з вологою вони можуть повільно виділяти леткі органічні речовини.

Ці пари малопомітні, але здатні викликати алергічні реакції, головний біль, кашель або погіршення самопочуття. Особливо небезпечно це для дітей, які часто граються біля клумб, або для людей з астмою чи хронічними захворюваннями.

На промислових об'єктах контакт із шинами регулюється та контролюється, а от у дворі - усе відбувається без жодного захисту. Ви щодня вдихаєте мікродози токсинів, просто милуючись своїми квітами.

Тобто попри зручність і популярність, старі шини - не найкращий вибір для створення квітників. Вони шкодять ґрунту, приваблюють комах і можуть негативно вплинути на ваше здоров’я.

Краще використовуйте дерев’яні ящики, керамічні горщики або натуральне каміння. Так ви не лише прикрасите ділянку, а й збережете природу навколо себе.