Ніколи не приймайте ці препарати після 18:00, інакше будуть проблеми зі сном та шлунком

Які препарати не можна приймати перед сном

Деякі ліки та добавки слід приймати вранці, інші - протягом дня, а треті - увечері. Однак багато людей не усвідомлюють, що час прийому ліків має важливе значення - прийом вітамінів та мінералів у невідповідний час може послабити їхню дію і навіть викликати різні ускладнення зі здоров'ям, особливо проблеми зі сном та подразнення шлунка.

Виявляється, для правильної дії препаратів важливі не лише вид та дозування, а й доба.

Що краще не приймати на ніч:

Вітамін D - підтримує імунітет організму та підтримує нервову систему, але, на думку експертів, прийом цього вітаміну перед сном може зупинити або сповільнити природне вироблення мелатоніну.

Вітамін С - має вирішальне значення для підтримки організму в хорошому стані, підтримує імунітет і має антибактеріальні властивості, прискорює загоєння ран, регулює вироблення колагену і має омолоджуючі властивості. Проте вітамін С слід приймати на голодний шлунок. Регулярне вживання таким чином може призвести до розладів, а також шлунково-кишкового рефлюксу.

Антидепресанти можуть викликати значне збудження та порушення сну або надмірну сонливість. Тому час їхнього прийому слід коригувати залежно від реакції хворого.

Мультивітаміни – деякі препарати містять кофеїн, зелений чай чи інші рослинні екстракти, що впливають на енергію та концентрацію, тому краще не приймати їх перед сном. Найкращий час для прийому полівітамінів – ранок.

Кальцій - цей елемент майже зупиняє всмоктування магнію, необхідного для нервової системи, виявляє заспокійливу і заспокійливу дію, тому не бажано приймати його занадто пізно.

Вітаміни Е, А і К - хоча ці вітаміни, які приймаються на ніч, не шкідливі для організму, варто пам'ятати, що вони є жиророзчинними. Прийняті проти ночі, вони можуть бути менш ефективними.

Вітаміни групи B - підтримують кровоносну та нервову системи, роботу головного мозку, впливають на стан шкіри, волосся та нігтів. На думку фахівців, найкраще приймати їх уранці. Прийом вітамінів групи B проти ночі викликає порушення секреції мелатоніну, і навіть активізує роботу мозку.

СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну) - у деяких людей можуть викликати збудження та порушення сну.