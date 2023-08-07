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Ніколи не приймайте ці ліки у разі болю: 5 небезпечних препаратів

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Понеділок 07 серпня 2023 12:37
Ніколи не приймайте ці ліки у разі болю: 5 небезпечних препаратів Фото: Які препарати не потрібно приймати від болю (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Давид Щербина

Дуже часто при появі болю українці біжать в аптеку і купують там препарати, які для цього зовсім не призначені.

Ліки, які не потрібно приймати під час болю, назвав у Facebook лікар-невролог із Києва Давид Щербина.

Які ліки не приймають від болю

Но-шпа (дротаверин, ніспазм, но-х-ша, ношпаверин).

За словами лікаря, вона вам не допоможе, поки у світі не існує жодного медичного протоколу лікування хоч чогось де б використовувався дротаверин. Дослідження, які він проходив, не виявляють у нього жодного позитивного ефекту. У США та інших сучасних країнах ви не знайдете такого медикаменту.

Німесулід (німесіл, аффіда, німід, даймісіл, найз, сиган, ремессулід, апоніл, німельган, німедар)

Лікар вважає, що це не найкращий вибір у принципі, у багатьох країнах цей препарат заборонено через високий ризик гепатотоксичності, тобто може ушкоджувати печінку.

Враховуючи цілу купу препаратів нестероїдних протизапальних засобів - німесилом краще не користуватися, жодних переваг у порівнянні з іншими знеболюючими протизапальними він не має, проте має підвищені ризики загрозливих побічних дій.

Аналгін або будь-які ліки з метамізолом натрію (спазмалгон, темпалгін, спазмолікс, пенталгін, андипал, анальдим, реналган, кофальгін).

Метамізол натрію хоч і ефективний, але токсичний, має високий ризик агранулоцитозу (це смертельно), не має жодних переваг у порівнянні з простим ібупрофеном. Ліки з метамізолом натрію заборонені у більш ніж 40 країнах світу.

Кодеїн та ліки, у складі яких він є (пенталгін, пентасед, п'ятичатка, солпадеїн, солпалгін, біфок).

Кодеїн - це опіоїдний анальгетик, тобто наркотичний засіб, він може викликати залежність, це препарат резерву і він не підходить для 99% пацієнтів із больовими синдромами.

Ліки у яких є фенобарбітал (пенталгін, пентасед, п'ятичатка, андифен, теофедрін).

Це дуже токсична діюча речовина, яка раніше використовувалася в лікуванні епілепсії, доки не використовується в сучасній медицині взагалі, може спричинити залежність.

Як ми раніше писали, лікар розповів, чи можна ділити капсули.

А ще писали про те, як насправді потрібно правильно приймати ліки.

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