Ніколи не поєднуйте прийом цих ліків: інакше можуть виникнути ускладнення

Ці комбінації ліків не працюють в дуеті

Якщо приймати ацетилсаліцилову кислоту з антикоагулянтами, підвищується ризик кровотеч. Поєднання цієї ж кислоти з нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗЗ) викликає подразливу дію на слизову шлунка.

А от використовувати НПЗЗ з Варфарином - можна.

До зниження тиску призведе одночасний прийом Бісопрололу та інших антигіпертензивних препаратів. Таку саму дію матиме поєднання препарату для потенції Силденафілу з тими ж антигіпертензивними.

Не приймайте Альмагель разом із залізом. Тоді останнє майже не буде всмоктуватися, що зводить дію заліза до нуля.

Фахівець не радить приймати Доксіциклін з оральними контрацептивами, адже ефективність контрацепції знижується.

Якщо як снодійне приймаєте Зопіклон, уникайте еритроміцину та кетоконазолу. Від такої комбінації підвищується ефективність снодійного, що своєю чергою викличе більше побічних ефектів.

Ібупрофен не можна поєднувати з НПЗЗ, ацетилсаліциловою кислотою та кортикостероїдами, адже підвищується ризик виникнення пептичних виразок

А якщо застосувати Ібупрофен з антигіпертензивні, то ефект препаратів від тиску впаде

Препарат для покращення роботи головного мозку Гінкго білоба не варто поєднувати з аспірином і варфарином: підвищується ризик кровотеч.