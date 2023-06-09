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Смертельна комбінація. Чому не можна пити алкоголь у спеку

Фото: Чому не можна пити спиртне у спеку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Літо в Україні вступило у свої права і незабаром на нас чекає висока температура повітря.

Експерти розповіли, чому пити алкоголь у спеку це небезпечна ідея, яка може призвести до смерті, пише Express.

Чому алкоголь не можна пити у спеку

Коли ви вживаєте спиртне в спеку - існує додатковий ризик зневоднення, оскільки тіло пітніє, щоб охолонути.

Ознаки зневоднення включають:

  • Запаморочення
  • Втома
  • Почуття спраги
  • Сухість у роті, губах та очах.

Якщо ви бачите ознаки зневоднення, важливо поповнити рівень рідини в організмі, випиваючи воду або спортивні напої.

"Якщо ваші симптоми не покращуються, важливо звернутися за медичною допомогою, оскільки це може перерости у серйозну проблему", - кажуть експерти.

Ще одним ризиком поєднання алкоголю та спекотної погоди є сонячний опік, оскільки дослідження показують, що після вживання алкоголю шкіра стає більш чутливою до сонця.

"Дослідження показує, що кількість ультрафіолету, необхідна для опіку шкіри людини, була набагато меншою, ніж без вживання алкоголю", - уточнили експерти.

Вживання алкоголю також може збільшити ризик теплового удару, що виникає, коли організм неспроможний регулювати свою температуру.

Ознаки теплового удару:

  • Почастішання пульсу
  • Швидке дихання
  • Нудота
  • Висока температура тіла
  • Головні болі
  • Змінена психічна поведінка.

Читайте також, що відбувається з організмом після 4-денного запою.

Крім того, відмовтеся від цих напоїв, якщо не хочете вгробити своє здоров'я.

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