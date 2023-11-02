Ніколи не купуйте ці марки вина в магазинах: порада сомельє

Які марки вина категорично не можна купувати у магазинах

Дуже часто ми думаємо, що якщо зекономити на пляшці вина, нічого страшного з нами не станеться. В принципі, так і є, але ж варто розуміти, що якісне вино - не може коштувати дешево!

Fragolino

Цей напій сомельє описала так:

"Винний напій з суничного солоду, з додатками багатьох ароматизаторів. Немає великого потенціалу до витримки", - розповіла Ілона.

Такі вина ми зазвичай бачимо на полицях у Сільпо, Форі, Novus та у звичайних гастрономах. Але, не таке вже воно і якісне, якщо вірити словам експерта у винних справах.

Яке вино не можна купувати (фото: instagram.com/fiorelli_official)

Мікадо

Всім відоме вино у вигнутих пляшках, що має різні ягідні та фруктові смаки та відносно недорого коштує.

"Для виробництва цього вина додають фрукти на кінцевій стадії, тому його не можна назвати повноцінним вином. Дуже сильно заважає запах етилового спирту при розливі в келих. Неприємний на смак", - зазначає сомельє.

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Villa Ua

Це вино раніше було всім відоме за назвою Villa Krim, але виходячи з подій у країні, компанія зробила ребрендинг.

"Немає в жодному зі зразків особистості вина. Ні повнотілого смаку, ні аромату, ні букету, ні післясмаку, дуже водянисте. Шанувальникам сухих вин, точно не раджу купувати", - коментує експерт.

Яке вино не можна купувати (фото: instagram.com/wine.villaua)

Алазанська долина

Ця марка вина доволі популярна серед українців, але що з нею не так?

"Існує дуже багато підробок. В Україні роблять таке вино з місцевих сортів, видаючи за Алазанську долину. Тому слід купувати його виключно в спеціалізованих магазинах", - зазначає експерт.

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